Chomutov zvítězil v předehrávce 31. kola první hokejové ligy doma 2:1 nad Porubou. Piráti navázali na středeční výhru 3:0 na ledě Vsetína a v tabulce se dostali na sedmou pozici. Ostravané neuspěli po dvou vítězstvích a jsou dvanáctí.
SESTŘIHPiráti doma zdolali Porubu, Coskey dal už 17. gól v sezoně
Na úvodní branku se čekalo až do 35. minuty, kdy se prosadil domácí Petr Eret. Na začátku třetí třetiny navýšil vedení Chomutova v přesilovce americký útočník Cole Coskey a 17. gólem v sezoně se osamostatnil v čele tabulky střelců. Poruba dala necelé dvě minuty poté kontaktní branku. Gól na 2:2 v závěru zrušil rozhodčí u videa.
Výsledky 31. kola první hokejové ligy
Chomutov – Poruba 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky: 35. Eret, 46. Coskey – 47. Roman. Rozhodčí: Jechoutek, Veselý – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 2:3. Využití 1:0. Diváci: 1603.