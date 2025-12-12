Hokej

SESTŘIHPiráti doma zdolali Porubu, Coskey dal už 17. gól v sezoně


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
6 minut
Sestřih utkání Chomutov – Poruba
Zdroj: ČT sport

Chomutov zvítězil v předehrávce 31. kola první hokejové ligy doma 2:1 nad Porubou. Piráti navázali na středeční výhru 3:0 na ledě Vsetína a v tabulce se dostali na sedmou pozici. Ostravané neuspěli po dvou vítězstvích a jsou dvanáctí.

Na úvodní branku se čekalo až do 35. minuty, kdy se prosadil domácí Petr Eret. Na začátku třetí třetiny navýšil vedení Chomutova v přesilovce americký útočník Cole Coskey a 17. gólem v sezoně se osamostatnil v čele tabulky střelců. Poruba dala necelé dvě minuty poté kontaktní branku. Gól na 2:2 v závěru zrušil rozhodčí u videa.

Výsledky 31. kola první hokejové ligy

Chomutov – Poruba 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky: 35. Eret, 46. Coskey – 47. Roman. Rozhodčí: Jechoutek, Veselý – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 2:3. Využití 1:0. Diváci: 1603.

Související články

SESTŘIHSlavia neuspěla v Litoměřicích a první ligu vede už jen o dva body

6. 12. 2025

Slavia neuspěla v Litoměřicích a první ligu vede už jen o dva body

SOUHRNJihlava vyhrála podesáté v řadě, Zlín spadl na poslední místo

10. 12. 2025

Jihlava vyhrála podesáté v řadě, Zlín spadl na poslední místo
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.