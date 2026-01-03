Hokej

Snad nám to rozváže ruce, vyhlíží další duel autor hattricku Filip


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Nejlepším kariérním výkonem se Matyáš Filip podepsal pod plzeňskou výhru 8:1 v Litvínově. Pětadvacetiletý útočník zapsal první hattrick kariéry a na jednu branku asistoval. Celkově má letos na svém kontě 11 branek a pevně věří, že přidá i další. Stejně tak doufá v další brzké vítězství.

„Nevím, co se děje, asi to ještě zpracovávám, ale jsem šťastný. Důležité bude, aby to vydrželo a nešlo jen o ústřel,“ zářil Filip po utkání.

Své první dvě branky vstřelil dokonce v oslabení. „Občas si z toho doma děláme srandu, hlavně s rodiči, že víc gólů dávám v oslabení než při hře pět na pět. Ale gól jako gól, je to jedno, když pomůže k výhře,“ poznamenal pětadvacetiletý hráč.

Související článek

SOUHRNOcelářské derby zvládl Třinec s nulou. Plzeň zostudila Litvínov, Boleslav s Kladnem mu zase odskočily

2. 1. 2026

Ocelářské derby zvládl Třinec s nulou. Plzeň zostudila Litvínov, Boleslav s Kladnem mu zase odskočily

Na přelomu roku má formu jako hrom, v posledních čtyřech zápasech se trefil šestkrát. „Je potřeba k tomu hodně štěstí, což jsem za poslední zápasy měl. Bez toho to nejde, když nejste střelec s dobrou ránou,“ zdůraznil Filip, který se svým střeleckým probuzením nechce z pověrčivosti zabývat. „Raději nad tím nebudu přemýšlet a půjdu tomu naproti dál.“

Jedním z klíčových momentů zápasu v Litvínově bylo, že rozhodčí uznali gól Adriána Holešinského na 2:1. Skoro šest minut zkoumali, zda nešlo o ofsajd. „Do vedení by pak mohli jít domácí a zápasy by vypadal jinak. Ale to jsou kdyby,“ neřešil to hrdina Západočechů. „Když jsme dali na 4:1 ve druhé třetině, převzali jsme otěže utkání a bylo to víceméně o nás, abychom nějakou blbostí nedostali Litvínov zpátky na koně.“

Už v listopadu Škoda rozstřílela poslední tým tabulky 7:2, teď ho zdemolovala ještě víc. „Já tehdy nehrál, ale to byl Litvínov v jiném rozpoložení. Teď měl úspěšnou šňůru, nechtěli jsme nic podcenit. A jsme rádi, že nám tam něco napadalo, naše zápasy jsou obvykle 2:1 nebo 3:2. Snad nám to rozváže ruce,“ přál si rodák z Jindřichova Hradce.

Angažmá v Plzni, kam se přesunul před touto sezonou po letech strávených v Kladně, si užívá. „Dostávám hodně prostoru, hraji oslabení a přesilovky, snažím se důvěru splácet co nejvíc. Ne každý zápas je ideální, ne každý se cítíte dobře, ale snad to dostatečně vracím,“ dodal Filip.

Přečtěte si také

SESTŘIHSparta neudržela krok s výběrem z NCAA a finále Spenglerova poháru si nezahraje

30. 12. 2025

Sparta neudržela krok s výběrem z NCAA a finále Spenglerova poháru si nezahraje
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.