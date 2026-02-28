Hokej

Smejkal: Chceme být lajna, proti které nikdo nechce hrát


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Víc než jistoty prvenství v základní části extraligy a zisku Poháru Jaroslava Pouzara si pardubický útočník Jiří Smejkal cení konstantní formy Dynama bez větších výkyvů. Na posledním úspěchu se sám podílel gólem, jímž v závěru pečetil výhru.

Pardubice díky pátečnímu vítězství 4:1 na ledě posledního Litvínova ovládli v předstihu základní část extraligy, což se jim podařilo potřetí za poslední čtyři sezony. Loni přerušila jejich kralování Sparta.

„Věděli jsme, že vítězství v základní části můžeme potvrdit, ale nesoustředili jsme se na to,“ řekl devětadvacetiletý Smejkal, nadšený hlavně z toho, že Východočeši v sezoně ani jednou neprohráli víc než dva zápasy za sebou.

„Když to srovnám s loňskem, nebyla žádná krize. A když se prohrálo, tým to nepoložilo. Největší rozdíl jsem viděl, když jsme prohrávali o dvě branky – pořád bylo z týmu cítit, že zápas zvládne. Několikrát se nám je podařilo otočit, díky tomu jsme tam, kde jsme,“ prohlásil Smejkal.

Vedle jistoty prvního místa, čtvrtfinále i toho, že série play-off zahájí vždy doma, získaly Pardubice také vstupenku do Ligy mistrů. „V olympijské pauze jsme se na domácím turnaji poměřili s top týmy v Evropě, což bylo fajn,“ zmínil Smejkal pardubický Hockeytown Cup a střetnutí s Bernem a Straubingem. „V této sezoně jsme Ligu mistrů neměli, budeme chtít uspět i v ní. V létě nám pomůže rychleji se dostat do zápasového tempa,“ dodal.

Do něj se dostává i sám Smejkal, neboť se zranil hned v úvodu sezony a znovu naskočil zpátky do hry až koncem ledna. Na kontě má celkem 11 zápasů, v nich čtyři góly a tři asistence. „V pauze jsme tvrdě trénovali. V prvních dvou utkáních po olympijské přestávce jsem se poprvé od návratu cítil líp. Doufám, že to bude pokračovat a forma vygraduje na play-off,“ přál si útočník, na jehož kontě je i 20 startů v NHL za Ottawa Senators.

Nastupuje v útoku siláků s Jáchymem Kondelíkem a Milošem Kelemenem, všichni jsou urostlí a vysocí. „My si rozumíme na ledě i mimo něj. Víme, co chceme hrát. Nesmíme nic vymýšlet, ale co nejjednodušeji se dostat do útočného pásma a být kolem brány. Jak padl náš gól, tak jich v play-off padá 90 procent,“ připomněl svoji dorážku zblízka. „Chceme být lajna, proti které nikdo nechce hrát. Nastupovat proti nejlepším pětkám soupeře, být nepříjemní pro protihráče, zároveň silní a vytěžit góly.“

V Litvínově se to povedlo, Pardubice se na souboj prvního s posledním plně koncentrovaly. „Už předem jsme si říkali, že domácím sice o nic nejde, ale o to víc můžou být v klidu a hrát hokej, jak ho umí. Byl to docela svižný zápas, hodně jsme si pomohli pětiminutovou přesilovkou. A když oni z početní výhody snížili, zapnuli jsme na malinko vyšší level a pohlídali si to,“ uzavřel Smejkal.

