Hokejisté Pardubic si tři kola před koncem základní části zajistili prvenství v extralize a zisk Poháru Jaroslava Pouzara. Před druhou Plzní vedou po 49. kole tabulku o 11 bodů. Dynamo vyhrálo základní část extraligy poosmé. Za poslední čtyři roky triumfovalo potřetí, loni postoupila z prvního místa do play-off Sparta. Další příčky patří Liberci a Hradci Králové.
Tři kola před koncem základní části si Pardubice zajistily první místo v extralize
Dynamo vyhrálo na ledě posledního Litvínova 4:1, druhá Plzeň prohrála 0:3 v Praze se Spartou. Hradec zdolal po obratu Olomouc 4:2, Liberec v derby porazil Mladou Boleslav 5:4 v prodloužení, Kladno ve Varech po výhře 4:2 vybojovalo důležité body pro předkolo play-off, Vítkovice dohnaly třígólové manko a Motor zdolaly v prodloužení 5:4, Kometa přehrála Třinec 5:1.
Pardubice v předstihu slaví Pouzarův pohár
Hokejisté Pardubic vyhráli v Litvínově 4:1 a v předstihu si zajistili Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části. Na vedoucí příčce už mají nedostižný náskok 11 bodů. Východočeši získali pohár potřetí za poslední čtyři sezony, v ročníku 2023/24 vytvořilo Dynamo rekord se 123 body.
Poslední Litvínov vyšel poosmé v řadě naprázdno. Dynamo vyhrálo i čtvrtý vzájemný duel sezony, gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel lídr extraligové produktivity Roman Červenka.
Východočeši se ve druhé třetině trefili dvakrát v rozmezí necelých dvou a půl minuty v pětiminutové přesilové hře. Brožovo vyloučení do konce zápasu za zásah do oblasti hlavy a krku pak ztrestal Kaut, který střelou z voleje překonal Čajana. V pokračující početní výhodě se prosadil Sobotka, který si nabruslil před branku a gólmana překonal kličkou do bekhendu.
V poslední části hry nejprve snížil domácí kapitán Sukeľ v přesilové hře, když skočil po vyraženém puku a úspěšně ho dorazil. Jenže další olympionik Červenka sebral Litvínovu naději, když si najel mezi kruhy a střelou přes obránce překonal Čajana. Dorážkou mezi gólmanovy betony zpečetil výhru hostů Smejkal.
Sparta porazila hokejisty Plzně 3:0 a je pátá, dva góly dal Řepík
Sparta zdolala Plzeň 3:0 a po třetí výhře za sebou se posunula na páté místo tabulky. Na druhou Plzeň ztrácí jen dva body. Dvěma góly a asistencí se na výhře Pražanů podílel útočník Michal Řepík, premiérové čisté konto v sezoně udržel Josef Kořenář. Řepíkův gól po šesti vteřinách hry byl nejrychlejší brankou v extraligové historii. Na druhý gól si museli fanoušci počkat až do 37. minuty. Poté, co Západočeši nevyužili druhou přesilovou hru, se z otočky prosadil opět Řepík.
V 53. minutě byl vyloučen Mikko Petman a Pražané hned první přesilovou hru v zápase využili. Pohotovou dorážkou se prosadil Špaček.
Hradec Králové zvítězil díky obratu ve druhé třetině v Olomouci 4:2
Hokejisté Hradce Králové porazili Olomouc na jejím ledě 4:2. Východočeši od 16. minuty prohrávali, ale třemi góly v první polovině druhé třetiny vývoj duelu otočili. Bodovali naplno počtvrté v řadě a v tabulce se posunuli na čtvrté místo.
Na poslední postupové pozici do čtvrtfinále mají hosté stejně bodů jako druhá Plzeň i třetí Liberec. K dobru na pátou Spartu a šesté Karlovy Vary mají ale jen dva body. Olomouc prohrála potřetí za sebou a klesla na dvanáctou pozici, Mladá Boleslav na ni v boji opředkolo ztrácí jediný bod.
Liberec v derby porazil Mladou Boleslav 5:4 v prodloužení
Liberec zvítězil na ledě Mladé Boleslavi 5:4 v prodloužení. Bílí Tygři bodovali už potřinácté za sebou a zároveň ukončili sérii tří porážek v nastavení. Ve vyrovnané tabulce i nadále drží třetí místo. Naopak Mladá Boleslav nedokázala navázat na úterní výhru s Olomoucí 3:2 po nájezdech a zůstává třináctá.
Vítězný gól vstřelil v čase 60:28 hostující útočník Jasper Weatherby, dvakrát se v dresu vítězů trefil Radan Lenc. Domácí Dominik Lakatoš a hostující Filip Sandberg dohráli shodně se třemi nahrávkami na kontě.
Kometa porazila Třinec 5:1 a zajistila si účast v předkole play-off
Hokejisté Brna přehráli Třinec 5:1. Obhájci titulu vyhráli pátý zápas na svém ledě po sobě a zajistili si účast v předkole play-off. Oceláře porazili ve vzájemných zápasech na domácím ledě popáté za sebou, na začátku 33. minuty vedli už 3:0.
Od úvodního buly se hrál výborný hokej. Kometa se dočkala brzké branky, když Ďaloga vypálil od modré čáry a jeho ránu tečoval mimo Mazancův dosah Kos. Kometa dostávala soupeře pod tlak a vybojovala si sérii dobrých příležitostí. Jednu z nich proměnila po dlouhém obléhání třineckého území. Stránský chtěl nahrát na zadní tyč na připraveného Ferdu, jeho pas však dopravil do vlastní branky smolně Kundrátek.
V čase 39:47 se poprvé prosadili hosté, kteří delší dobu mačkali brněnskou obranu. Daňovu střelu si nešťastně srazil do branky Král. Ve třetím dějství se hra srovnala, především s přispěním faulu Daňa, který zbytečně oslabil své mužstvo. Přesně s jeho návratem z trestné lavice navíc dorazil Kollárovu střelu Zábranský – 4:1. Brněnské fanoušky popáté rozjásal po skvostné zadovce Pospíšila jeho slovenský spoluhráč Kollár.
Kladno porazilo Vary a získalo důležité body v boji o předkolo play-off
Hokejisté Kladna vyhráli v Karlových Varech 4:2 a vybojovali cenné tři body v boji o postup do předkola play-off. Rytíři v průběhu zápasu přišli o dvoubrankový náskok, v úvodu třetí třetiny ale rozhodl o jejich výhře Niko Ojamäki. Tři kola před koncem základní části má Kladno dvoubodový náskok na třináctou Mladou Boleslav.
Lepší vstup do zápasu měli hosté. Skóre po devíti minutách otevřel Forman, v 15. minutě přidal druhý gól Jandus. Těsně před polovinou základní hrací doby domácí snížili, o vyrovnání se nakonec postaral Koffer. Ve třetí části se Rytíři dostali zpět do vedení. V polovině třetí třetiny hrála Energie po Melkově faulu pětiminutovou přesilovou hru, nabídnutou příležitost ale nevyužila. Domácí při závěrečném risku bez brankáře inkasovali od Vigneaulta čtvrtý gól a prohráli i druhý zápas po olympijské pauze.
Vítkovice prohrávaly už o tři góly, Motor zdolaly v prodloužení
Vítkovice porazily České Budějovice 5:4 v prodloužení, třebaže prohrávali už 0:3. Ostravané během necelých pěti minut ve druhé části srovnali, zásluhou Anthonyho Nellise šli dokonce do vedení, ale po vyrovnání Martina Beránka rozhodli o výhře až v prodloužení díky trefě Joshe Wesleyho z přesilovky. Pro Vítkovice to byla teprve druhá výhra v posledních deseti kolech.
Domácí se nakopli první brankou a z následujícího tlaku se jim rychle povedlo vyrovnat. Na tři branky stačilo Vítkovicím 296 vteřin. Obrat dokončily v nástupu do třetí části. I kratičká, devítisekundová přesilovka pět na tři stačila, aby Nellis po vyhraném buly zblízka dorazil puk za Kloučka. Motor to ale nesrazilo na kolena a postupně znovu přebral aktivitu. Beránek v 49. minutě srovnal a zahájil opětovnou ofenzivu Jihočechů, kteří měli v tlaku několik šancí na vedoucí gól. V prodloužení se hostům vymstilo špatné střídání a v oslabení je dorazil baseballovou trefou ze vzduchu Wesley.
Výsledky 49. kola hokejové extraligy
Výsledky 49. kola hokejové extraligy
HC Verva Litvínov – HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Branky a nahrávky: 49. M. Sukeľ (Moravčík, Koblasa) – 28. M. Kaut (Košťálek, Červenka), 30. Sobotka (M. Tourigny, Červenka), 52. Červenka (Mandát), 58. Smejkal (Košťálek, Kondelík). Rozhodčí: Jaroš, Mejzlík – Ondráček, Hnát. Vyloučení: 3:4, navíc Jaroslav Brož (Litvínov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 3535.
Litvínov: Čajan – Czuczman, Schmiemann, Gajdoš, Polášek, Moravčík, Komuls, Plutnar – Hlava, D. Kaše, Maštalířský – Hännikäinen, M. Sukeľ, Koblasa – Pištěk, Holmström, Čajkovič – Zygmunt, Jurčík, Jaroslav Brož. Trenér: Petr.
Pardubice: Will – M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Hájek, Gazda, Mikliš – Mandát, L. Sedlák, Červenka – Kelemen, Kondelík, Smejkal – M. Kaut, Sobotka, R. Kousal – Vondráček, Poulíček, Fejes. Trenér: Pešán.
HC Sparta Praha – HC Škoda Plzeň 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 1. Řepík (Chlapík), 37. Řepík (Shore, Chlapík), 54. M. Špaček (Řepík, Krejčík). Rozhodčí: Pražák, Zeliska – Frodl, Hynek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 16 397.
Sparta: Kořenář – Pysyk, Krejčík, Knot, Mašín, Irving, M. Seppälä, Sirota – Řepík, Shore, Chlapík – Dzierkals, M. Špaček, Horák – Hyka, O. Najman, P. Kousal – O. Hrabík, M. Vitouch, Vesalainen – Raška. Trenér: J. Nedvěd.
Plzeň: Malík – V. Lajunen, Rubins, Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, Percy – M. Petman, V. Petman, Teplý – Rohlík, Lalancette, Měchura – L. Strnad, Filip, Simon – Kubík, Lev, Schleiss. Trenér: Jandač.
HC Energie Karlovy Vary – Rytíři Kladno 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 28. Minárik (Lukošik), 32. Koffer (David Moravec) – 9. M. Forman (M. Procházka, Pietroniro), 15. M. Jandus (Melka, Lisler), 45. Ojamäki (M. Marcel), 60. Vigneault (M. Forman). Rozhodčí: Šír, Cabák – Brejcha, Thuma. Vyloučení: 2:6, navíc Melka (Kladno) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5316.
Karlovy Vary: Frodl – Dello, M. Kočí, D. Mikyska, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics – Šťastný, Černoch, Jiskra – Lukošik, N. Jones, Sapoušek – P. Tomek, Egle, Minárik – Koffer, Váňa, Pastor. Trenér: Patera.
Kladno: Brízgala – M. Jandus, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, Michal Houdek, Wylie – Ojamäki, Robins, Audette – Kelly Klíma, Vigneault, M. Marcel – M. Procházka, Melka, M. Forman – Ryšavý, O. Bláha, Lisler. Trenér: Plekanec.
BK Mladá Boleslav – Bílí Tygři Liberec 4:5 v prodl. (0:1, 2:2, 2:1 – 0:1)
Branky a nahrávky: 22. Buchtele (Berglund, Lakatoš), 37. Malínek (Lakatoš), 49. Pyrochta (F. Pavlík, Berglund), 59. F. Pavlík (Lakatoš) – 11. Faško-Rudáš (Petrovský, Weatherby), 23. Lenc (Sandberg, A. Najman), 24. Lenc (Sandberg, Petrovský), 45. T. Galvas (Sandberg, R. Šimek), 61. Weatherby (R. Šimek). Rozhodčí: Barek, Květoň – Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 3599.
Mladá Boleslav: D. Furch – Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, Vlasák, Lintuniemi, Skärberg – R. Koblížek, Fořt, Skalický – Lakatoš, Berglund, Buchtele – Rekonen, Gríger, O. Procházka – Malínek, Závora, Lichtag – od 21. navíc Suchý. Trenér: M. Hořava st.
Liberec: Kváča – R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Baránek – Sandberg, A. Najman, Lenc – Faško-Rudáš, Weatherby, Petrovský – J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez – Zachar, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
HC Kometa Brno – HC Oceláři Třinec 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 3. J. Kos (Ďaloga, Ferda), 26. F. Král (Zábranský, Š. Stránský), 33. Š. Stránský (Ďaloga, T. Zohorna), 47. Zábranský (Kollár, K. Pospíšil), 49. Kollár (K. Pospíšil, Beroun) – 40. Daňo (L. Hudáček, Koch). Rozhodčí: Kika, Jeřábek – Šimánek, Zíka. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).
Brno: Stezka – Zábranský, F. Král, Bartejs, Ďaloga, Beroun, Gulaši – Flek, T. Zohorna, K. Pospíšil – David Moravec II, Kollár, Š. Stránský – Hartl, Ilomäki, Cingel – Ferda, A. Zbořil, J. Kos. Trenér: Horáček.
Třinec: Mazanec – Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil, Nedomlel – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Cienciala, L. Hudáček, Flynn – M. Růžička, Sikora, Kubiesa – Daňo, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
HC Vítkovice Ridera – Banes Motor České Budějovice 5:4 v prodl. (0:2, 3:1, 1:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 28. J. Zbořil (Abdul), 32. Šír (Macias, Leahy), 33. Abdul (Yetman), 42. Nellis (Hrivík, Wesley), 63. Wesley (Yetman, Nellis) – 4. Štencel (Harris, Ordoš), 9. Harris (Ordoš, N. Olesen), 24. Ordoš (Lantoši, Pýcha), 49. M. Beránek (Vráblík, Štencel). Rozhodčí: Ondráček, Sýkora – Augusta, Lederer. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 4525.
Vítkovice: Hrachovina – Kňažko, Leahy, Wesley, Demel, Port, J. Zbořil, od 21. navíc Budík – Yetman, Nellis, Abdul – Edmonds, M. Hanzl, Hrivík – Macias, J. Šír, Hauser – Troock, Hladonik, Lednický – M. Přibyl. Trenér: Varaďa.
České Budějovice: Klouček – Kachyňa, Vála, Š. Kubíček, Cibulka, Vráblík, Štencel, Pýcha – Lantoši, Bulíř, Holešinský – N. Olesen, Harris, Ordoš – Hoch, F. Přikryl, M. Beránek – P. Novák, M. Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.
HC Olomouc – Mountfield Hradec Králové 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Branky a nahrávky: 16. Fridrich (Orsava, Krastenbergs), 59. D. Vitouch (Ondrušek, Orsava) – 24. Tamáši (Jergl, Pour), 25. Kohout (Kivistö, McCormack), 30. Jergl, 58. R. Pavlík (Radil, McCormack). Rozhodčí: Pilný, Šindel-Axman, Peluha. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 4671.
Olomouc: Machovský – Rutar, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Škůrek, Rayen Petrovický, Rašner, Řezníček – Orsava, D. Vitouch, Fridrich – Navrátil, Nahodil, Plášek – Matýs, Kusko, Krastenbergs – Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.
Hradec Králové: Škorvánek – T. Pavelka, Kalina, Pilař, Kivistö, McCormack, Vukojevic – Radil, Miškář, R. Pavlík – Jergl, Tamáši, Pour – Moses, Kevin Klíma, Kohout – Nenonen, Bunnaman, Hašek. Trenér: T. Martinec.