Do novodobé historie extraligy se zapsal v utkání s Plzní sparťanský útočník Michal Řepík, když se prosadil již po šesti sekundách hry a stal se autorem nejrychlejší branky v soutěži. Zároveň vyrovnal i klubový rekord. To prý ale nijak zvlášť neřešil – byl hlavně rád za výhru a výkon Pražanů.
Řepík skóroval po šesti sekundách, rekordní gól pro něj ale prý není důležitý
„Je to hezké, ale pro mě ne až tak důležité. Že gól padl už po šesti vteřinách, jsem se dozvěděl až po první třetině, stejně tak, že je to rekord. Věděl jsem, že padl celkem rychle, ale nekoukal jsem na časomíru. Na ledě byla velká euforie,“ řekl Řepík po výhře Pražanů 3:0.
Do šance se dostal hned po vhzování, které sice Devin Shore prohrál, ale Filip Chlapík následně využil zaváhání Kristianse Rubinse a posunul puk na Řepíka, jenž bleskově překonal Nicka Malíka. „Oni tam propadli a Chlápa udělal výbornou práci, že tam po buly hned skočil a propíchnul mi puk. Jel jsem ze strany, viděl jsem trošku mezeru na vyrážečce a snažil jsem se tam trefit. A zaplaťpánbůh, že to tam spadlo,“ popsal Řepík.
V zápase si nakonec připsal dvě branky, Malíka překonal ještě v 37. minutě střelou z otočky. Nakonec nebyl ani daleko od hattricku. „Jsem rád za dva, ale další šance jsem měl. To je pravda. Hlavně na konci v přesilovce, kdy jsem dostal krásnou přihrávku od Romana Horáka. Z toho bych měl dávat góly,“ uznal Řepík. Radost měl alespoň z toho, že se o pár sekund později v početní výhodě prosadil Michael Špaček.
Sparta po olympijské přestávce vyhrála potřetí za sebou a posunula se na 5. místo tabulky. Za druhou Plzní navíc zaostává jen o dva body. Podle Řepíka odehrála jedno z nejlepších utkání v sezoně a věří, že v nastoleném trendu bude pokračovat. Pražané se chtějí posunout do elitní čtyřky a zajistit si přímý postup do čtvrtfinále.
„Doufám, že na to navážeme a budeme takhle hrát dál. O repre pauze jsme se na to připravovali. Věděli jsme, co nás čeká, a že jestli se budeme chtít dostat do čtyřky, musíme vyhrávat. Pro nás už to je teď, dá se říct, předkolo play-off. Takhle máme nastavenou hlavu. Nekoukáme se ale moc dopředu, jdeme zápas od zápasu. V sobotu se připravíme na Hradec, což bude hodně těžké utkání,“ dodal Řepík.