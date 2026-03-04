Jedna série předkola play-off první ligy skončila, druhá bude pokračovat. Nováček z Tábora podlehl Třebíči 2:3 po prodloužení a sérii prohrál 0:2 na zápasy. Naproti tomu Zlín domácí duel s Pardubicemi B zvládl a po výhře 5:4 srovnal stav na 1:1 na zápasy. Rozhodne tak třetí duel.
Zlín odvrátil konec, naopak Tábor play-off první ligy dohrál
Zlín, který po pondělní porážce 1:3 na ledě rezervy Pardubic musel doma uspět, odvetu zvládl. Berani dali v první třetině tři branky v rozmezí sedmi minut, přičemž o všechny trefy se postarali hráči s dlouholetými zkušenostmi z české nejvyšší soutěže Richard Jarůšek, Lukáš Válek a Petr Holík.
Hosté sice dokázali ještě před první sirénou snížit, jenže po gólech Jakuba Šlahaře a Tomáše Ondračky vedl Zlín už 5:1. Pardubice B už dokázaly pouze snížit na konečných 4:5, rozhodující třetí zápas se bude hrát na jejich ledě v pátek.
V utkání mezi Táborem a Třebíčí se na první branku čekalo až do 36. minuty, Jihočechy poslal do vedení Martin Weinhold. Třebíč dokázala vyrovnat zásluhou Tomáše Vandase a tři minuty před koncem základní hrací doby dostal Tomáš Svoboda hosty do vedení.
Tábor devět sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal, po gólu Davida Bernada se hrálo prodloužení. V tom se trefil už po 38 vteřinách Jan Kučera a poslal Horáckou Slavii do čtvrtfinále, kde narazí na druhý Kolín.
Druhé zápasy předkola play-off první hokejové ligy
Zlín – Pardubice B 5:4 (3:1, 2:1, 0:2)
Branky: 10. Jarůšek, 11. Válek, 17. Holík, 22. Šlahař, 33. Ondračka – 20. Rouha, 39. Jevtěchov, 57. Žálčík, 60. Macek. Rozhodčí: Šico, Mrkva – Rakušan, Vašíček. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 2168. Stav série: 1:1.
Tábor – Třebíč 2:3 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 – 0:1)
Branky: 36. Weinhold, 60. Bernad – 47. Vandas, 57. Svoboda, 61. Kučera. Rozhodčí: Petružálek, Turhobr – Maštalíř, Hájková. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 2932. Konečný stav série: 0:2.