V průběžném pořadí první hokejové ligy se nic nemění. Na vedoucí pozici je nadále rezerva Pardubic, která si poradila v 5. kole také s Táborem a na jeho ledě zvítězila 4:2. Druhý je se ztrátou čtyř bodů a zápasem k dobru Vsetín, jenž zdolal Litoměřice 5:2. Výhry se po dvou nezdarech dočkala Slavia po triumfu 5:3 nad Zlínem, naopak Jihlava nestačila po Sokolovu ani na trápící se Chomutov a doma padla 2:4.
Pardubice B dostal v Táboře do vedení v čase 8:19 Tadeáš Kalužík, ale do konce úvodní části domácí stav otočili. V oslabení vyrovnal Tomáš Chlubna a devět sekund před pauzou se prosadil také Pavel Novák. Ve druhé části ale nejdříve proměnil Kalužík trestné střílení a František Formánek poslal hosty do náskoku. V závěrečné power-play zpečetil výhru Petr Hauser.
Vsetín v úvodním dějství dvakrát vedl a Litoměřice dokázaly vždy odpovědět. Na gól Matyáše Dědka zareagoval Ondřej Hrabík a po přesilovkové trefě Tomáše Šmerhy se sekundu před přestávkou prosadil také v početní výhodě Matěj Přibyl. Ve 24. minutě vrátil Valachům náskok Roman Půček, ve třetí třetině ještě využil přesilovku Pavel Klhůfek a poslední slovo měl Cale Costa.
Čtvrtou výhru v ročníku oslavil Kolín, který zvítězil ve Frýdku-Místku 5:3 a spravil si chuť po středeční domácí porážce s Pardubicemi „B“ 0:3. Třemi body za gól a dvě asistence k tomu přispěl Petr Hašek. Frýdek-Místek ve třetím domácím utkání v ročníku poprvé neuspěl.
Pražská Slavia porazila doma Zlín 5:3 a připsala si teprve druhou výhru v pátém utkání. Berani neodčinili středeční vysokou porážku z valašského derby ve Vsetíně 1:7 a utrpěli třetí prohru z posledních čtyř duelů. Pražané sice ztratili vedení 3:1, ale v čase 51:09 rozhodl německý útočník Florian Elias a výsledek pojistil při power play do prázdné branky Daniel Kružík.
Přerov zdolal Třebíč 5:2 a i potřetí v ročníku uspěl doma. Dvěma trefami a přihrávkou k tomu přispěl Petr Mrázek a tři body za gól a dvě asistence si připsal také Daniel Ministr.
První body v ročníku získal Chomutov, který vyhrál v Jihlavě 4:2. Brankou a asistencí k tomu pomohli Martin Hanzl a Američan Cole Coskey. Na poslední místo se propadl nováček Havířov, jenž podlehl domácímu Sokolovu 1:2 a má na kontě ze čtyř utkání jediný bod.
Výsledky 5. kola první hokejové ligy
Výsledky 5. kola první hokejové ligy
Slavia Praha – Zlín 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)
Branky: 1. Gricius, 8. Šťovíček, 20. Trunda, 52. Elias, 59. Kružík – 8. Paukku, 28. L. Válek, 42. Říčka.
Rozhodčí: Turhobr, T. Veselý – Landsmann, Maštalíř. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Diváci: 1125.
Sokolov – Havířov 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky: 26. Matyáš Adámek, 42. Osmík – 46. Ševčík.
Rozhodčí: Jechoutek, Hucl – Baxa, Bertlík. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 401.
Přerov – Třebíč 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Branky: 4. a 29. P. Mrázek, 10. Ministr, 53. Čechmánek, 58. Březina – 10. Bartejs, 25. Kozlík.
Rozhodčí: Mrkva, Schenel – Mikšík, Bartoň. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 908.
Tábor – Pardubice „B“ 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
Branky: 19. Tomáš Chlubna, 20. P. Novák – 9. a 28. z tr. střílení Kalužík, 32. Formánek, 60. Hauser.
Rozhodčí: Petružálek, Domský – F. Sýkora, Hošťálek. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1005.
Frýdek-Místek – Kolín 3:5 (0:0, 3:2, 0:3)
Branky: 21. Ostřížek, 26. Zielinski, 27. Macháček – 30. A. Dlouhý, 32. P. Moravec, 47. P. Svoboda, 49. Hašek. 53. Pajer.
Rozhodčí: Zavřel, Micka – Tvrdý, Kapitanov. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:1. Diváci: 544.
Vsetín – Litoměřice 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
Branky: 8. Dědek, 18. Šmerha, 24. R. Půček, 54. Klhůfek, 60. Costa – 9. O. Hrabík, 20. M. Přibyl.
Rozhodčí: Šudoma, Grygera – Otáhal, Komínek. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. Diváci: 2038.
Jihlava – Chomutov 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Branky: 31. Riedl, 49. Harkabus – 19. Boucher, 32. Coskey, 36. M. Hanzl, 59. Matyáš Svoboda.
Rozhodčí: Trnka, Čamra – Rakušan, Vašíček. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 3291.