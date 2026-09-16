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SOUHRNLapač v extázi. Vsetín přejel zlínské Berany a v sezoně je zatím neporažen

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16. 9. 2026Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Valašské derby se změnilo v jednoznačnou záležitost. Vsetín doma Na Lapači deklasoval ve 4. kole první ligy rivala ze Zlína 7:1 a v novém ročníku má ze tří zápasů tři výhry a osm bodů. Ve špatném startu do sezony pokračuje Jihlava, která padla v Sokolově 3:6. V čele pořadí je pardubické „béčko“, Východočeši uspěli v Kolíně 3:0 a jsou stoprocentní.

Vsetín rovnoměrně rozložil půltucet gólů do prvních dvou třetin, závěr prestižního zápasu se víceméně dohrával. Klíčový tříbrankový náskok si domácí vypracovali do 13. minuty a pohodu si přenesli i do druhé části. O trefy vítězů se postarali Radim Šalda, Petr Straka, Lukáš Plos, Kale Costa, Tomáš Šmerha a dvakrát Erik Pospíšil. Za hosty snižoval Vojtěch Port až v čase 56:06.

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Sestřih utkání Vsetín – Zlín
Zdroj: ČT sport

Pardubické rezervě zajistil tříbodový zisk zejména útočník František Formánek, který skóroval v přesilovce i v oslabení. Čisté konto vychytal v Kolíně Lukáš Matěcha, Středočechům skončila neporazitelnost v sezoně.

Jihlavští vítězové předchozích dvou ročníků druhé nejvyšší soutěže prohráli v Sokolově. Západočeši si připsali první vítězství a zasloužilo se o něj šest různých střelců. Útočník Štěpán Csamangó si vedle gólu připsal dvě asistence. Dukla dokázala v aktuálním ročníku zvítězit za tři body pouze jednou a v tabulce je v začínající sezoně až jedenáctá hned za Sokolovem.

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Zdroj: ČT sport

Frýdek-Místek zvítězil doma 4:2 nad Slavií a navázal na úspěchy proti dalším favoritům. Před vítězem základní části minulé sezony už Slezané porazili Zlín a obrali o bod Jihlavu. Pražanům se v úvodu sezony nedaří a mají na kontě jen tři body. Za nimi jsou pouze Havířov, který neudržel vedení v Táboře a prohrál 1:2, a Chomutov. Piráty potkal úplně stejný osud v Přerově a po porážce 1:2 jako jediní ještě nebodovali.

Výsledky 4. kola první hokejové ligy

Vsetín – Zlín 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)
Branky: 30. a 52. Pospíšil, 1. Šalda, 10. Straka, 13. Plos, 27. Costa, 29. Šmerha – 57. Port.
Rozhodčí: Hucl, Micka – Hájková, Zídek. Vyloučení: 6:5, navíc Slováček – Paukku oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 3382.

Frýdek-Místek – Slavia Praha 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Branky: 11. Zielinski, 30. Vojáček, 54. Ročák, 60. Ostřížek – 21. Havlín, 23. Elias.
Rozhodčí: Grygera, Gebauer – Otáhal, Kráľ. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 597.

Litoměřice – Třebíč 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Branky: 6. Smetana, 46. Špilka, 60. Lang.
Rozhodčí: Petružálek, Domský – Kokrment, Bertlík. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 654.

Tábor – Havířov 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Branky: 37. Drančák, 44. Prokeš – 8. Bednář.
Rozhodčí: Horák, Kostourek – Klouček, Dědek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 1022.

Sokolov – Jihlava 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
Branky: 2. Csamangó, 7. Šik, 26. Šiler, 35, Šlechta, 45. Kverka, 60. Vracovský – 36. Kuprijanov, 37. Cachnín, 48. Riedl.
Rozhodčí: Valenta, Matoušek – Malý, Pluháček. Vyloučení: 2:6. Využití: 2:0. Diváci: 475.

Přerov – Chomutov 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky: 19. Vehovský, 40. Černý – 16. Redlich.
Rozhodčí: Rapák, Šudoma – Hanzlík, Homolová Smetková. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 884.

Kolín – Pardubice B 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Branky: 3. a 48. Formánek, 49. Hauser.
Rozhodčí: Bernat, Čamra – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 10:9, navíc Zvagulis – Lučan oba 5 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 852.

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