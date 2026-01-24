Ve třiačtyřicátém kole první hokejové ligy porazila pražská Slavia doma Frýdek-Místek 3:1 a v čele tabulky už vede o devět bodů. Za ní si Jihlava prohodila místo s Kolínem, který v Táboře zvítězil 3:2 po samostatných nájezdech, zatímco Dukla prohrála 1:2 v Litoměřicích.
SESTŘIHSlavia nezaváhala, Jihlavu v tabulce na druhém místě vystřídal Kolín
Slavia zvítězila pošesté z posledních sedmi zápasů, i když na střely na branku s Frýdkem-Místkem prohrála 21:38. Gólman Jaroslav Pavelka ale odolával až do poslední minuty, o nulu přišel teprve 22 sekund před koncem.
V dresu jihlavské Dukly se v Litoměřicích neprosadily čerstvé posily Ondřej Dlapa ani Albert Michnáč. Jedinou branku hostů vstřelil Daniel Krenželok, ten ale v 57. minutě jen snížil na konečných 1:2.
Kolín oslavil páté vítězství v řadě. V Táboře dal oba góly Středočechů Jan Veselý, nájezdy pak rozhodl Petr Moravec.
Nový trenér Třebíče David Havíř zastavil sérii osmi porážek, která stála místo jeho předchůdce Davida Dolníčka. Horácká Slavia porazila Sokolov 4:1, dvěma góly k tomu pomohl druhý nejlepší střelec ligy Martin Dočekal.
Zlín ještě v 57. minutě prohrával doma s pardubickým béčkem o dvě branky, nakonec ale v souboji o desáté místo zvítězil 3:2 v prodloužení. Poruba vyhrála díky vydařené druhé třetině v Přerově 3:2 a opustila poslední místo, na které po domácím debaklu 2:7 se Vsetínem klesl Chomutov.
Výsledky 43. kola první hokejové ligy
Tábor – Kolín 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 30. Valský, 57. Matai – 21. a 48. Veselý, rozh. nájezd P. Moravec. Rozhodčí: Jaroš, Bernat – Jindra, Polák. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:2. Diváci: 2453.
Chomutov – Vsetín 2:7 (1:1, 0:1, 1:5)
Branky: 7. Coskey, 54. P. Chlán – 16. a 54. Jonák, 42. a 44. Rob, 23. P. Marcel, 50. Slováček, 50. Šmerha. Rozhodčí: Horák, Micka – Juránek, Pěkný. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:2. Diváci: 1911.
Litoměřice – Jihlava 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Branky: 24. Špilka, 25. Kuťák – 57. Krenželok. Rozhodčí: Petružálek, Gebauer – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 1314.
Třebíč – Sokolov 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Branky: 31. a 45. Dočekal, 32. Kuba, 48. Michálek – 49. Šedivý. Rozhodčí: Mrkva, Grygera – Frais, Rakušan. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 512.
Přerov – Poruba 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
Branky: 5. Süss, 47. J. Hanák – 30. Šoustal, 32. Kotala, 39. Toman. Rozhodčí: Kostourek, Rapák – Brož, Zídek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 940.
Zlín – Pardubice B 3:2 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 – 1:0)
Branky: 57. Zavřel, 58. T. Rachůnek, 61. Kordule – 4. a 30. Lučan. Rozhodčí: Šudoma, Zeliska – Komínek, Peluha. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 2586.
Slavia Praha – Frýdek-Místek 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Branky: 18. Čermák, 26. Trunda, 29. Průžek – 60. Ižacký. Rozhodčí: Jechoutek, Šico – Sýkora, Malý. Vyloučení: 5:1. Využití: 1:0. Diváci: 1116.