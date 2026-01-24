Hokej

SESTŘIHSlavia nezaváhala, Jihlavu v tabulce na druhém místě vystřídal Kolín


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Ve třiačtyřicátém kole první hokejové ligy porazila pražská Slavia doma Frýdek-Místek 3:1 a v čele tabulky už vede o devět bodů. Za ní si Jihlava prohodila místo s Kolínem, který v Táboře zvítězil 3:2 po samostatných nájezdech, zatímco Dukla prohrála 1:2 v Litoměřicích.

Slavia zvítězila pošesté z posledních sedmi zápasů, i když na střely na branku s Frýdkem-Místkem prohrála 21:38. Gólman Jaroslav Pavelka ale odolával až do poslední minuty, o nulu přišel teprve 22 sekund před koncem.

Sestřih utkání Slavia Praha – Frýdek-Místek
V dresu jihlavské Dukly se v Litoměřicích neprosadily čerstvé posily Ondřej Dlapa ani Albert Michnáč. Jedinou branku hostů vstřelil Daniel Krenželok, ten ale v 57. minutě jen snížil na konečných 1:2.

Kolín oslavil páté vítězství v řadě. V Táboře dal oba góly Středočechů Jan Veselý, nájezdy pak rozhodl Petr Moravec.

Sestřih utkání Tábor – Kolín
Nový trenér Třebíče David Havíř zastavil sérii osmi porážek, která stála místo jeho předchůdce Davida Dolníčka. Horácká Slavia porazila Sokolov 4:1, dvěma góly k tomu pomohl druhý nejlepší střelec ligy Martin Dočekal.

Sestřih utkání Přerov – Poruba
Zlín ještě v 57. minutě prohrával doma s pardubickým béčkem o dvě branky, nakonec ale v souboji o desáté místo zvítězil 3:2 v prodloužení. Poruba vyhrála díky vydařené druhé třetině v Přerově 3:2 a opustila poslední místo, na které po domácím debaklu 2:7 se Vsetínem klesl Chomutov.

Souhrn 43. kola první hokejové ligy
Výsledky 43. kola první hokejové ligy

Tábor – Kolín 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 30. Valský, 57. Matai – 21. a 48. Veselý, rozh. nájezd P. Moravec. Rozhodčí: Jaroš, Bernat – Jindra, Polák. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:2. Diváci: 2453.

Chomutov – Vsetín 2:7 (1:1, 0:1, 1:5)
Branky: 7. Coskey, 54. P. Chlán – 16. a 54. Jonák, 42. a 44. Rob, 23. P. Marcel, 50. Slováček, 50. Šmerha. Rozhodčí: Horák, Micka – Juránek, Pěkný. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:2. Diváci: 1911.

Litoměřice – Jihlava 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Branky: 24. Špilka, 25. Kuťák – 57. Krenželok. Rozhodčí: Petružálek, Gebauer – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 1314.

Třebíč – Sokolov 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Branky: 31. a 45. Dočekal, 32. Kuba, 48. Michálek – 49. Šedivý. Rozhodčí: Mrkva, Grygera – Frais, Rakušan. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 512.

Přerov – Poruba 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
Branky: 5. Süss, 47. J. Hanák – 30. Šoustal, 32. Kotala, 39. Toman. Rozhodčí: Kostourek, Rapák – Brož, Zídek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 940.

Zlín – Pardubice B 3:2 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 – 1:0)
Branky: 57. Zavřel, 58. T. Rachůnek, 61. Kordule – 4. a 30. Lučan. Rozhodčí: Šudoma, Zeliska – Komínek, Peluha. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 2586.

Slavia Praha – Frýdek-Místek 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Branky: 18. Čermák, 26. Trunda, 29. Průžek – 60. Ižacký. Rozhodčí: Jechoutek, Šico – Sýkora, Malý. Vyloučení: 5:1. Využití: 1:0. Diváci: 1116.

