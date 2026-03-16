Obránce Radim Šimek prodloužil své působení v Liberci. S vedením Bílých Tygrů podepsal třiatřicetiletý klubový kapitán novou smlouvu do roku 2030.
Šimek zůstane v Liberci až do roku 2030
Šimek se po návratu ze zámoří, kde odehrál přes dvě stovky zápasů v NHL za San Jose, dohodl v létě 2024 na tříletém kontraktu. Pro Severočechy bylo prodloužení spolupráce prioritou. „Šimi má pro náš klub obrovský přínos na ledě i mimo něj. Jak pro majitele klubu, tak pro mě a trenéry bylo prioritou a zároveň jasným přáním, aby u nás Radim zůstal co možná nejdéle, pomohl Tygrům vychovat další hráče a byl zárukou každodenní kvalitní práce,“ uvedl sportovní ředitel Michal Birner.
„Je to kapitán týmu, který jde každý den příkladem. Je ve výborné kondici a všichni věříme, že bude i nadále rozdílovým hráčem,“ doplnil Birner.
„Jsem rád, že vím, co se mnou bude v těch dalších letech. Moc mě těší, že jsme se dohodli, protože já už bych nikde jinde hrát nechtěl. Kdybych měl odejít z Liberce, už bych nehrál a skončil s hokejem, rodinu bych nikam nestěhoval, takže jsem hrozně rád, že se to povedlo a můžu v klubu zůstat. Je super, že tady oceňují práci, kterou jsem předvedl za ty poslední dva roky,“ pochvaloval si Šimek a potvrdil, že se s klubem dohodl hned.
„Smlouvu jsem měl ještě na další sezonu a jsem rád, že se to ještě o další tři roky prodlouží. Ta stávající se prostě jen podpisem dodatku prodloužila o další tři roky, je úplně stejná,“ řekl. „Já jsem ale spokojený s tím, jaké tady mám zázemí i po stránce financí, nebylo třeba s tím něco dělat,“ vysvětlil.
Šimek, jenž se aktuálně připravuje s týmem na čtvrtfinále play-off proti Karlovým Varům, si v této extraligové sezoně připsal 47 startů a 14 bodů za pět branek a devět nahrávek. Bílým Tygrům dopomohl k třetímu místu po základní části.