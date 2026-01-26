Kanadský útočník David Shore dvěma góly a jednou asistencí řídil sparťanskou výhru 6:3 nad Olomoucí. Pražané tak v pondělní předehrávce 46. kola ovládli třetí z posledních osmi zápasů a posunuli se o jednu příčku na 7. místo tabulky, Hanáci naopak nenavázali na lup z Litvínova a i popáté z šesti posledních zápasů prohrávají.
Shore vystřelil Spartě tři body nad Olomoucí
Zápasu předcházel ceremoniál k dobročinné akci Sparta vzdává hold, jejíž 17. ročník upozorňuje na následky posttraumatického syndromu. Pražané nastoupili ve speciální edici dresů a stejně tak tomu bude i ve čtvrtek proti Mladé Boleslavi. Do O2 arény zavítala šestá nejvyšší návštěva v sezoně 15 146 diváků.
„Bylo to skvělé. Úžasná atmosféra a úžasná věc. Máme velké štěstí, že děláme to, co děláme. Jsme placeni za sport. Takže cokoliv, co můžeme udělat pro to, abychom něco vrátili,“ řekl po utkání Shore. „My někdy máme problémy, když nevyhráváme dostatek zápasů, ale jsou tu lidé, kteří se opravdu trápí a mají skutečné problémy. Takže to nejmenší, co můžeme udělat, je přispět k dobré věci. Jsem rád, že se nám to podařilo i s vítězstvím,“ uvedl.
Už po 19 sekundách se Sparta radovala z vedení. Řepík po objetí branky vystřelil bekhendem, Machovský jeho pokus vyrazil, ale z dorážky skóroval Shore. V čase 2:35 vedli domácí již o dvě branky. Pysykovu střelu od modré čáry tečoval mimo dosah olomouckého gólmana opět Shore.
„Tohle vítězství jsme potřebovali. V poslední době jsme nedosahovali výsledků, které jsme chtěli, takže to pro nás byl důležitý zápas. Snad v tom budeme pokračovat i ve zbytku sezony,“ prohlásil Shore.
Hanáci se ubránili při vyloučení Černého a ve 12. minutě snížili. Po Orsavově přihrávce se puk za Kováře odrazil od brusle Fridricha, který byl před brankovištěm v souboji s Pysykem. Vyrovnat mohl z přečíslení Plášek, ale sparťanský gólman zasáhl vyrážečkou.
V čase 17:17 vrátil Spartě dvoubrankový náskok po kombinaci Pysyka a Krejčíka Hyka, který zamířil do odkryté branky a ukončil svůj 11 zápasů trvající gólový půst. Gól platil i po trenérské výzvě Olomouce na ofsajd. Čárový sudí Ondráček a Hnát nenašli prokazatelný záběr, a Olomouc tak nedostala dvouminutový trest.
Sparta – Olomouc 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 1. Shore (Chlapík, Řepík), 3. Shore (Pysyk, Řepík), 18. Hyka (Krejčík, Pysyk), 37. Chlapík (Shore), 52. Krejčík (P. Kousal, Vesalainen), 52. Raška (K. Hrabík, Dzierkals) – 12. Fridrich (Orsava, T. Černý), 31. Ministr (Anděl), 54. Doktor (Anděl, Rašner). Rozhodčí: Hribik, Hacaperka – Ondráček, Hnát. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 15.146.
V polovině druhé části se dostala Olomouc na kontakt. Anděl za brankou sebral puk Chlapíkovi, našel volného Ministra, který ve svém 47. utkání v extralize oslavil premiérový gól. Sparta mohla odpovědět z přečíslení, ale Špačkovu přihrávku na volného Nováka nepustil Škůrek, který stihl skokem na led puk vypíchnout.
V 37. minutě už se domácí radovali. Shore obkroužil útočné pásmo a Chlapík po jeho přihrávce usměrnil puk za Machovského. Hosté se 69 sekund před koncem druhé části radovali ze snížení po Pláškově teči, ale po trenérské výzvě Sparty gól neplatil kvůli předchozímu ofsajdu. Ještě před pauzou našel Chlapík Shorea, ale tomu zabránil v dovršení hattricku Machovský.
Vrátit hosty do hry mohl v závěru přesilové hry při vyloučení Rašky v polovině závěrečné části Vitouch, který zamířil na Hanou na začátku ledna právě ze Sparty, ale Kovář zasáhl. Sparta naopak při trestu Rayena Petrovického uspěla a Krejčík v 52. minutě střelou přes clonu upravil na 5:2.
Za 18 sekund zvýšil na čtyřbrankový rozdíl Raška, který poslal za Machovského odražený puk a ukončil své 20 zápasů dlouhé čekání na gól. Výsledek ještě zkorigoval v 54. minutě Doktor, který čekal na trefu také 20 utkání.
„Rozhodl vstup do zápasu, kdy jsme dostali dva rychlé góly. Potom už jsme se to snažili dotahovat, ale bohužel Sparta byla dnes lepší. Řekl bych, že nám nejely nohy tolik jako třeba včera. Je to škoda,“ uvedl olomoucký útočník Daniel Ministr. Pro Hanáky to byl poslední zápas před olympijskou pauzou. Další je čeká až 25. února.