Střetnutí prvního s druhým bylo k vidění ve 45. kole extraligy. Z výhry v prodloužení se nakonec radovala Plzeň, která zvítězila na ledě vedoucích Pardubic 4:3. Pátou výhru v řadě si připsali hokejisté Liberce, kteří vyhráli na ledě Kladna 2:0. Poslednímu Litvínovu nepomohl ani nástup Roberta Reichela do čela realizačního týmu, když podlehl Olomouci 3:5. Z výhry se raduje Třinec, který na svém ledě udolal Budějovice výsledkem 2:1.
Plzeň si vyšlápla na vedoucí Pardubice
Plzeň potvrdila, že se jí proti Pardubicím daří, když zvítězila v šestém z posledních sedmi vzájemných soubojů. Západočeši sahali po vítězství v normální hrací době, jenže dvacet sedm vteřin před koncem vyrovnal při hře bez brankáře Jiří Smejkal. Vítěznou branku však vstřelil v čase 62:57 Michal Teplý, který navíc zaznamenal dvě asistence.
Liberec protáhl vítěznou sérii
Liberec vyhrál na ledě Kladna 2:0 a připsal si pátou výhru v řadě, góly ve třetí třetině vstřelili Petrovský a Najman. Brankář Kváča udržel pátou nulu v sezoně a podržel tým i při power-play soupeře, zatímco Kladno nenavázalo na předchozí domácí vítězství a zůstává dvanácté. Liberec tak potvrdil formu čtyř výher a udržel se na třetím místě tabulky.
Litvínov nespasil ani Reichl
Olomouc zvítězila na ledě Litvínova 5:3 a ukončila čtyřzápasovou sérii porážek, dvěma góly k tomu přispěl Petr Fridrich. Severočeši si černou šňůru natáhli na čtyři prohry, nepomohly jim ani dva góly Petra Koblasy, ani nástup Roberta Reichela do čela realizačního týmu. Olympijský vítěz z Nagana utkání sledoval z tribuny.
Zohorna hattrickem dotáhl Kometu k výhře
Z 1:3 na 4:3 otočili hokejisté Brna duel s Hradcem Králové a rehabilitovali se tak za dvě předchozí vysoké prohry v Pardubicích a Liberci. Hvězdou zápasu se stal Hynek Zohorna, který zaznamenal hattrick. První trefa byla jeho stým gólem v extralize. Obhájce titulu se posunul na sedmé místo tabulky s 67 body, šestý Hradec má o pět bodů více.
Proti Budějovicím rozhodla třinecká čtvrtá řada
Třinečtí udolali na svém ledě České Budějovice 2:1. Oba góly vstřelila čtvrtá formace Ocelářů. Patrik Hrehorčák otevřel skóre a David Cienciala si připsal vítěznou branku. Za hosty, kterým scházel nejproduktivnější hráč týmu Nick Olesen, vyrovnal v sedmé minutě Jan Štencel. Motor nebodoval venku pošesté za sebou.
Vary vynulovaly Boleslav
Karlovy Vary dokázaly zvítězit doma nad předposlední Mladou Boleslaví 4:0, bodovali pošesté za sebou a z toho počtvrté zvítězili. Po dvou gólech dali Jan Bambula a Nick Jones. Brankář Dominik Frodl udržel páté čisté konto v sezoně a stačilo mu na něj 12 úspěšných zákroků. Bruslařský klub neuspěl poprvé po sérii čtyř vítězství, na které dosáhl při šňůře domácích duelů. Venku prohrál počtvrté v řadě.
Výsledky 45. kola hokejové extraligy
HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 34. Fejes (Kelemen), 54. Červenka (L. Sedlák, Kondelík), 60. Smejkal (Červenka, M. Tourigny) - 4. Malák (Lalancette, V. Lajunen), 22. Schleiss (Teplý, Percy), 41. V. Petman (Teplý, M. Petman), 63. Teplý. Rozhodčí: Kika, Šír - Augusta, Rampír. Vyloučení: 2:5, navíc Merežko (Plzeň) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváků: 9721.
Rytíři Kladno – Bílí Tygři Liberec 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 42. Petrovský (Faško-Rudáš, Weatherby), 46. A. Najman (Sandberg). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý – Špůr, Thuma. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 3484.
HC Verva Litvínov – HC Olomouc 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Branky a nahrávky: 30. Koblasa (Šenkeřík, D. Kaše), 38. Pištěk (Schmiemann), 51. Koblasa (Šenkeřík, M. Sukeľ) – 7. Fridrich (D. Vitouch), 25. Nahodil (Plášek, D. Vitouch), 31. Matýs (Rašner, Rayen Petrovický), 48. Cosgrove (Plášek, Nahodil), 60. Fridrich (Orsava). Rozhodčí: Hribik, Barek – J. Svoboda, Zíka. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 3591.
HC Oceláři Třinec – Banes Motor České Budějovice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 3. Hrehorčák (Miloš Roman), 34. Cienciala (Miloš Roman) – 7. Štencel (Hoch, Bulíř). Rozhodčí: Hradil, Úlehla – Axman, Lederer. Vyloučení: 4:5, navíc M. Toman (České Budějovice) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5243.
HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 24. H. Zohorna (K. Pospíšil, Ščotka), 35. J. Kos (A. Zbořil, Cingel), 40. H. Zohorna (T. Zohorna, Kollár), 57. H. Zohorna (K. Pospíšil) - 18. Tamáši (T. Pavelka, Jergl), 33. Miškář (Radil, Mudrák), 34. Perret (Jergl). Rozhodčí: Vrba, Šindel - Frodl, Lhotský. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 7418.
HC Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 14. Bambula (Egle, David Moravec), 16. N. Jones (Sapoušek), 22. N. Jones (P. Tomek, Minárik), 46. Bambula (Minárik, P. Tomek). Rozhodčí: Pražák, Mejzlík – Ondráček, Gerát. Vyloučení: 3:2, navíc Suchý (Mladá Boleslav) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 4075.