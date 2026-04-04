Sparta srovnala sérii proti Pardubicím. Třinec obrátil utkání proti Karlovým Varům

Sparta Praha srovnala semifinálovou sérii play-off hokejové extraligy na 1:1 proti Pardubicím. Ve druhém utkání porazila soupeře 2:1. O obě branky se postaral Michal Řepík. Jediný gól domácích zaznamenal Lukáš Sedlák. Naopak Třinec odskočil do dvouzápasového vedení v sérii, když obrátil vývoj v utkání proti Karlovým Varům z 1:4 až na konečných 5:4.
Sparta vstoupila, stejně jako v prvním utkání, lépe do zápasu, když v sedmé minutě po rychlé akci otevřel skóre Michal Řepík. Ten si našel puk ve středním pásmu a dostal se s ním až k zakončení, které poslal mimo dosah Romana Willa.
Ve druhé části se hra výrazně přitvrdila a padlo hned osm trestů. V jedné z následných přesilovek Sparta odskočila do vedení 2:0. Na konci akce stál ve 14. minutě znovu Řepík, a i podruhé prostřelil Willa.
V početní převaze na druhé straně dostal puk za Jakuba Kováře Miloš Kelemen. Rozhodčí však, po dlouhém zkoumání videa, trefu neuznali pro vysokou hůl. Snížení se tak Pardubice dočkaly až v 47. minutě, kdy se prosadil Lukáš Sedlák a zdramatizoval zápas.
Sto sekund před koncem zkusily Pardubice risk bez gólmana. Rychle však ztratily puk a ve snaze zastavit protiútok Sparty faulovaly. Závěr tak dohrávaly v oslabení a už nedokázaly srovnat a vynutit si pokračování duelu.
Dále se série přesune do Prahy, kde se odehrají další dvě utkání. V nich zkusí Sparta využít domácího prostředí a přiblížit se postupu do finále.
HC Dynamo Pardubice – HC Sparta Praha 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 47. Sedlák (Červenka, Kelemen) – 7. Řepík (Shore, P. Kousal), 34. Řepík (Horák, Krejčík). Rozhodčí: Stano, Vrba – Špůr, Ondráček. Vyloučení: 6:5, navíc T. Dvořák – Raška oba 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 10.091. Stav série: 1:1.
Pardubice: Will – Čerešňák, Hájek, Tourigny, Ludvig, Košťálek, T. Dvořák, Mikliš, Hrádek – Kelemen, Rákos, Smejkal – Mandát, Sedlák, Červenka – M. Kaut, Sobotka, R. Kousal – Vondráček, J. Stránský, Lauko. Trenér: Pešán.
Sparta: Jakub Kovář – Pysyk, Krejčík, Knot, N. Seppälä, Irving, M. Seppälä, Němeček – Horák, M. Špaček, Chlapík – Řepík, Shore, P. Kousal – Hyka, K. Hrabík, Dzierkals – M. Vitouch, Vesalainen, Raška. Trenér: J. Nedvěd.
Třinec obrátil utkání s Karlovými Vary
Karlovy Vary po prohře 1:3 v úvodním utkání chtěly začít lépe a plán dodržely. Dokonce se brzy ujaly vedení, už ve druhé minutě se prosadil z dorážky Lukošik. Oceláři postupně přidali a v polovině třetiny prověřili Krále nebezpečnými pokusy Cienciala a Nestrašil. Ve 13. minutě už vyrovnal Flynn střelou z pravého kruhu bez přípravy.
Nerozhodný stav dlouho netrval. Energie udeřila trefou v přesilové hře. Tomek předložil puk na hranici brankoviště, odkud jej doklepl za Mazance Minárik. O 31 sekund později už hosté vedli o dva góly. Koffer nahodil puk, který se od Redlicha odrazil do sítě.
Nápor domácích se v úvodu prostřední části nekonal. Naopak zvýšil ve 27. minutě švihem z pravého kruhu na 4:1 z pohledu hostů. Závěr druhé třetiny se však nesl plně v režii domácích. Ve 38. minutě snížil Nestrašil švihem z pravého kruhu a ještě před druhou sirénou Oceláři slepenými góly během 43 sekund vyrovnali.
Nejdříve Kundrátek, který ve středu hřiště poslal tvrdým zákrokem k ledu Šťastného, trefil horní tyč. V dohrávané akci ale vstřelil kontaktní gól Cienciala z levého kruhu. Drtivý tlak završil pět sekund před koncem prostřední části Kundrátek od modré čáry.
Rozhodnutí tak přišlo až v poslední minutě, když už se zdálo, že zápas spěje do prodloužení. Sražený puk si našel Kovařčík a spustil na třineckém stadionu euforii. Po závěrečné siréně se strhla ještě menší rozmíška, rozhodčí si prohlédli i video a udělili domácímu Nedomlelovi menší trest. Třinec tak v sérii vede 2:0. Karlovy Vary se tak na domácí půdě pokusí oživit naděje na finálovou účast.
HC Oceláři Třinec – HC Energie Karlovy Vary 5:4 (1:3, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 13. Flynn (L. Hudáček, J. Galvas), 38. A. Nestrašil (M. Kovařčík, O. Kovařčík), 40. Cienciala (O. Kovařčík, Kurovský), 40. Kundrátek (J. Galvas, Flynn), 60. M. Kovařčík – 2. Lukošik (Bambula, Jiskra), 15. Minárik (P. Tomek, Číp), 16. T. Redlich (Koffer, Sapoušek), 27. Šťastný (Číp, Minárik). Rozhodčí: Pilný, Šindel – Lederer, Peluha. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:0.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil, Nedomlel – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Daňo, L. Hudáček, Flynn – M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák – Kurovský, Cienciala, Kubiesa – navíc od 30. Kofroň. Trenér: Žabka.
Karlovy Vary: D. Král (41. Frodl) – Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics, D. Mikyska – O. Beránek, Černoch, P. Tomek – Číp, Minárik, Šťastný – Bambula, Jiskra, Lukošik – Koffer, Sapoušek, T. Redlich. Trenér: Patera.