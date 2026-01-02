Klíčový duel mistrovství světa juniorů je tady. Čeští reprezentanti hrají na světovém šampionátu do dvaceti let ve čtvrtfinále se Švýcary. Vítěz bude hrát o medaile, poražený pojede domů. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Hokej
ŽIVĚČtvrtfinále MS do 20 let Česko – Švýcarsko
V českém brankovišti dostal přednost Michal Oršulák. Sestava je jinak bez změn ve srovnání s posledním zápasem proti Lotyšsku, které svěřenci trenéra Patrika Augusty výsledkově zvládli, když vyhráli 4:2. Ve skupině i díky tomu skončili druzí, Švýcaři byli ve druhé skupině třetí.