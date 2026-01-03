Na české hokejisty v semifinále mistrovství světa juniorů čeká v St. Paul opět Kanada, která rozstřílela Slovensko 7:1. Druhé semifinále bude ve znamení severského souboje. Švédsko si poradilo s Lotyšskem 6:3 a Finsko zdolalo domácí tým 4:3 v prodloužení, čímž tak Američanům překazilo plány na zlatý hattrick.
Češi v semifinále vyzvou Kanadu, Finové vystavili USA stopku
Kanada rozhodla o výhře nad Slovenskem již v první třetině, kterou vyhrála 5:0. Slovákům nepomohlo ani střídání brankářů, Michala Prádela po třetím inkasovaném gólu nahradil Alan Lenďák. O sedm kanadských branek se podělilo sedm střelců a čtyři útočníci: Michael Misa, Porter Martone, Sam O'Reilly a Cole Beaudoin si připsali gól a asistenci.
V semifinálovém zápase Kanada – Česko dojde na odvetu z úvodu turnaje, kdy zámořský celek vyhrál 7:5. Oba týmy se v předešlých dvou letech utkaly na MS juniorů ve čtvrtfinále a vždy vyhrál český výběr.
Hrdina Välilä rozesmutněl domácí publikum
Šanci na vítězný hattrick Američanů ukončil obránce Arttu Välilä, který zápas rozhodl v čase 62:11. Finové přitom byli blízko vítězství již v základní hrací době. Ve třetí třetině dokázali v rozmezí 65 sekund otočit z 1:2 na 3:2. Útočník Ryker Lee ale v čase 58:27 vyrovnal.
Finům se nakonec povedla odveta za loňské finále, v němž v druhé třetině vedli 3:1. O výhře Američanů tehdy rozhodl v deváté minutě prodloužení útočník Teddy Stiga, který nechyběl v sestavě ani letos.
Švédko stále stoprocentní
Švédové ovládli na turnaji bez porážky základní skupinu A a uspěli i v pátém zápase. Do vedení se dostali již po deseti sekundách, kdy otevřel skóre Anton Frondell. Lotyšsko ve 14. minutě v přesilovce vyrovnalo, ale Seveřané ještě v první části získali vedení zpět na svou stranu.
Následně si Švédové vypracovali náskok 5:1. Lotyši sice snížili, žádné drama se ale nekonalo. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru favorita podepsal obránce Leo Sahlin Wallenius, dvě branky vstřelil Frondell.
Mezi elitou se udrželo Německo, které v Minneapolis porazilo Dánsko 8:4 a připsalo si první výhru na turnaji. Dánsko sestupuje do divize I skupiny A. Gólem a třemi asistencemi se pod německou výhru podepsali útočníci Dustin Willhöft a Lenny Boos.
Německo mělo po celé utkání střeleckou převahu, rozhodlo až ve třetí třetině. Po první i druhé části Dánové prohrávali jen o gól. Ve 46. minutě ale v přesilovce pět na tři posunul Němce do vedení 5:3 Willhöft, o pět minut později přidal šestý gól Manuel Schams. Dánové ještě jednou snížili, více ale utkání zdramatizovat nedokázali. Se šampionátem se rozloučili pátou porážkou.
Výsledky mistrovství světa hokejistů do 20 let
Čtvrtfinále:
USA – Finsko 3:4 v prodl. (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1)
Branky a nahrávky: 21. Hutson (Bednarik, McMorrow), 31. Eiserman (Hutson, Hagens), 59. Lee (Hagens, Zellers) – 25. Ruohonen (Westergard), 53. Tuuva (Kiviharju, Saarelainen), 54. Saarelainen (Tuuva, Boelius), 63. Välilä (Vanhanen, Miettinen). Rozhodčí: Österberg (Švéd.), Murray – Pye (oba Kan.), Ankenstjerne (Dán.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 11.779.
Kanada – Slovensko 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 14. Reschny (Verhoeff, Beaudoin), 15. Iginla (Martone), 17. Misa (Parekh, MacKenzie), 18. O'Reilly (Carels, Desnoyers), 20. Martin (McKenna, Hage), 30. Martone (Verhoeff, Misa), 31. Beaudoin (O'Reilly, Parekh) – 37. Chovan (Kalman, Tomík). Rozhodčí: Wuorenheimo (Fin.), Tobias – Gorcoff (oba USA), Thuma (ČR). Vyloučení: 6: 6, navíc Tomka (Slov.) do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 5250.
Švédsko – Lotyšsko 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 1. Frondell (Sahlin Wallenius), 17. Berglund (Pettersson, Genborg), 35. Boumedienne (Freij, Stenberg), 36. Carell (Eklund, Sahlin Wallenius), 42. Frondell (V. Björck, Freij), 56. Sahlin Wallenius (Eriksson, Eklund) – 14. Ansons (Osmanis, Šmits), 44. Flugins (Klaucans), 59. Murnieks (Sieradzkis, Osmanis). Rozhodčí: Borga (Švýc.), Lindner – Allan (oba USA), Albinati (Kan.). Vyloučení: 7:5. Využití: 0:2. Diváci: 4946.
O udržení:
Německo – Dánsko 8:4 (2:1, 2:2, 4:1)
Branky a nahrávky: 4. Lewandowski (Willhöft, Boos), 8. Schäfer (Boos, Händel), 23. Schams (Boos, Lewandowski), 25. Seidl (Willhöft), 46. Willhöft (Lewandowski, Händel), 51. Schams (Händel, Seidl), 53. Boos (Schäfer, Willhöft), 59. Schwarz (Seidl) – 18. Klyvo (Larsen, M. Jakobsen), 27. Klyvo (Larsen, M. Jakobsen), 31. Green (Bundgaard, Larsen), 52. Linde (Schioldan, Klyvo). Rozhodčí: Mejzlík (ČR), Verbeek (Kan.) – Stalder (Švýc.), Strömberg (Švéd.). Vyloučení: 4:5. Využití: 3:2. Diváci: 2645.