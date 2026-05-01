Hokejovou osmnáctku čeká bitva o finále MS se Švédskem

Po čtyřech letech hraje zase česká hokejová osmnáctka o postup do finále mistrovství světa. V Trenčíně ji večer čekají Švédové, které sice Češi na šampionátu už jednou porazili 2:1, ale před tím s nimi v sezoně čtyřikrát prohráli. Zápas můžete sledovat od 19 hodin v přímé přenosu na ČT sport i ČT sport Plus.
Češi, v sestavě s Davidem Pastrňákem, Pavlem Zachou, Jakubem Vránou nebo Vítkem Vaněčkem, hráli finále naposledy v roce ve Finsku, kdy také naposledy získali medaili.
Hlavní hvězdou současného týmu, který vybral trenér Jan Tomajko, je útočník Petr Tomek z Karlových Varů, který ale část čtvrtfinálového zápasu proti Finsku ze zdravotních důvodů vynechal. Stoprocentně fit nebyl ani před turnajem. Nejproduktivnějším hráčem mužstva je s pěti body útočník Dominik Řípa.
„Kluci celý zápas bojovali a ukázali opravdu charakter,“ řekl Tomajko po výhře 2:1 nad Finskem. I přes postup do semifinále, však brzdil velké emoce. „Samozřejmě nemůžeme lítat ve výškách. Ale myslím si, že po té facce s Německem už se nám to nestane,“ připomněl devětačtyřicetiletý kouč zatím jedinou porážku českého týmu na šampionátu, z něhož nakonec Německo sestoupilo.
Čeští hokejisté doposud odehráli všechny zápasy MS v Bratislavě, ve čtvrtek se ale přesunuli do Trenčína, kde šampionát vyvrcholí. „V Trenčíně už jsme hráli přátelský zápas s Kanadou před turnajem, takže to tam známe. Myslím si, že o to jednodušší bude přesun a nebudeme s tím mít problém,“ uvedl obránce Tadeáš Cífka pro hokej.cz.
Právě pardubický bek svou první brankou v sezoně čtvrtfinále s Finskem rozhodl. Cífka věří, že se mladí Češi ve středu na turnaji neradovali naposledy.
„Chceme vyhrát za každou cenu,“ řekl odhodlaně. Papírovým favoritem utkání ale budou Švédové, kteří ve čtvrtfinále v repríze loňského souboje o titul porazili obhájce zlata z Kanady 4:2.
Ve druhém semifinále se utká pořádající Slovensko s Lotyšskem, které ve čtvrtfinále vyřadilo tým USA a postaralo se o největší překvapení dosavadního průběhu mistrovství.