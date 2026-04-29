Čeští hokejisté do 18 let hrají ve čtvrtfinále mistrovství světa v Bratislavě proti Finsku. Svěřenci trenéra Jana Tomajka postoupili do vyřazovací části z druhého místa v základní skupině, když vyhráli tři ze čtyř zápasů. Mladí čeští reprezentanti prohráli pouze 2:3 v prodloužení s Německem. Přímý přenos sledujte n ČT sport a ČT sport Plus.
„Půjde hlavně o to, jak k tomu přistoupíme, jak začneme a zda budeme plnit věci, které si řekneme. Myslím, že do této fáze jsme odehráli celkem slušný turnaj, ale také jsme si dokázali, že když vypneme třeba jen na pět nebo šest minut v zápase, může nás to stát výsledek. Doufám, že předvedeme šedesátiminutový výkon a dáme si šanci vyhrát,“ řekl asistent trenéra Ladislav Šmíd webu hokej.cz.
Hokejová osmnáctka se v této sezoně s Finskem utkala čtyřikrát a má s ním vyrovnanou bilanci. Oba týmy si připsaly dvě výhry. Naposledy v únoru vyhrálo Česko v Klotenu 3:1.
Do semifinále MS hráčů do 18 let český výběr postoupil naposledy v roce 2022 v Německu, kdy nakonec obsadil čtvrté místo. Před rokem v USA skončili Češi sedmí, v Allenu prohráli ve čtvrtfinále s Kanadou 2:3 v prodloužení.