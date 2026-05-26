MS v hokeji 2026
Všechna utkání na ČT sport a ČT sport Plus
S Pavlem Grossem vidíme hru z nadhledu a sbíráme zkušenosti, říká kouč Moták


před 5 hhodinami

Podle plánu přijelo budoucí trenérské duo národního týmu do dějiště šampionátu. Do švýcarského Fribourgu trenéři Zdeněk Moták a Pavel Gross přicestovali v pátek v roli pozorovatelů a konzultantů. Před utkáním s Norskem poskytl krátký rozhovor pro ČT sport kouč Zdeněk Moták.

Moták získal s Třincem dva mistrovské tituly, teď má před sebou největší výzvu trenérské kariéry u národního týmu. S bývalým koučem Sparty Pavlem Grossem sbírají poznatky. „Snažíme se, abychom byli jako houba a nasávali do sebe všechny vjemy, nejen ze zápasů, ale i z tréninků. Abychom mohli získat zkušenosti do dalších šampionátů,“ uvedl budoucí hlavní trenér.

Moták: Snažíme se do toho co nejmíň zasahovat
Moták spolu se svým spolupracovníkem bedlivě sleduje, co přináší světový šampionát. Do trenérské rady současnému realizačnímu týmu nezasahují. „Myslím, že jsme s Pavlem Grossem teď mimo. Snažíme se do toho co nejmíň zasahovat, být neviditelní. Realizační tým je zkušený a kvalitní,“ přidává jednašedesátiletý trenér.

Gross si vyzkoušel roli pozorovatele, či chcete-li skauta, na domácím mistrovství světa v Praze před dvěma lety. S Motákem sedí ve druhém patře BCF Areny ve Fribourgu.

„My jsme na takovém místě, kdy hru vidíme opravdu z toho nadhledu. Musím říct, že na střídačce je to takové rychlejší a je tam více těch podnětů. Zase tady z těch sedadel nahoře na tribuně máte větší přehled,“ dodal Moták.

