S Pavlem Grossem vidíme hru z nadhledu a sbíráme zkušenosti, říká kouč Moták

Podle plánu přijelo budoucí trenérské duo národního týmu do dějiště šampionátu. Do švýcarského Fribourgu trenéři Zdeněk Moták a Pavel Gross přicestovali v pátek v roli pozorovatelů a konzultantů. Před utkáním s Norskem poskytl krátký rozhovor pro ČT sport kouč Zdeněk Moták.
Moták získal s Třincem dva mistrovské tituly, teď má před sebou největší výzvu trenérské kariéry u národního týmu. S bývalým koučem Sparty Pavlem Grossem sbírají poznatky. „Snažíme se, abychom byli jako houba a nasávali do sebe všechny vjemy, nejen ze zápasů, ale i z tréninků. Abychom mohli získat zkušenosti do dalších šampionátů,“ uvedl budoucí hlavní trenér.
Moták spolu se svým spolupracovníkem bedlivě sleduje, co přináší světový šampionát. Do trenérské rady současnému realizačnímu týmu nezasahují. „Myslím, že jsme s Pavlem Grossem teď mimo. Snažíme se do toho co nejmíň zasahovat, být neviditelní. Realizační tým je zkušený a kvalitní,“ přidává jednašedesátiletý trenér.
Gross si vyzkoušel roli pozorovatele, či chcete-li skauta, na domácím mistrovství světa v Praze před dvěma lety. S Motákem sedí ve druhém patře BCF Areny ve Fribourgu.
„My jsme na takovém místě, kdy hru vidíme opravdu z toho nadhledu. Musím říct, že na střídačce je to takové rychlejší a je tam více těch podnětů. Zase tady z těch sedadel nahoře na tribuně máte větší přehled,“ dodal Moták.