Představujeme si jiný týmový výkon, mrzelo Rulíka

Čtvrtfinále měli už jisté, cílem však bylo urvat druhé místo skupiny. Nakonec čeští hokejisté museli zkousnout další nečekaný debakl, tentokrát 1:4 s Norskem. Trenér Radim Rulík po porážce uznal, že jejich soupeři byli bruslařsky i střelecky lepším týmem. Proti Kanadě proto od svých svěřenců očekává zcela jiné týmové představení, kterým by se měli naladit na druhou část šampionátu.
„Norové byli jednoznačně lepší. Bruslařsky a přetlačili nás v mantinelových silových soubojích,“ vyzdvihl hlavní přednosti norského celku, který tak poprvé od roku 2010 nad českou reprezentací slavil výhru.
Seveřané zároveň navázali na triumf 3:2 nad Švédskem a po čtrnácti letech si na světovém šampionátu zahrají čtvrtfinále. „My jsme se na zápas pečlivě připravovali. Bohužel jsme ze situací, na které jsme upozorňovali, inkasovali první dvě branky, což není nic příjemného. Ten gól na 1:2 nás měl povzbudit, ale rozhodla energie, kterou my jsme oproti nim neměli. Celkově ten náš projev byl horší a byla jen otázka času, kdy nám dají další branku,“ hodnotil Rulík nepříznivý vývoj předposledního utkání skupiny.
Jeho svěřenci nad papírově slabším soupeřem ztráceli i střelecky. V přesilových hrách přitom šance na snížení několikrát měli, jen je nevyužili. „Střel jsme měli dostatek, akorát jsme netrefili branku. Cílem je ji trefit a mít pak možnost využít odražených puků. Ale my tu branku bohužel netrefíme,“ nechápal český kouč.
Nory v pro ně přelomovém utkání navíc zdobila obětavost a pevná defenziva. „Výborně nás obsazovali a všude byli včas, my o krok později. To všechno vyplývá z toho, jak je mužstvo silné v osobních soubojích a bruslařsky,“ zopakoval Rulík.
Jeho svěřenci se nyní musí přes noc mentálně i fyzicky zregenerovat a naladit se na poslední zápas skupinové fáze, v němž vyzvou již jistého vítěze. „Kanada má skvělé hráče v týmu, takže to bude obrovsky těžký soupeř. Není náhodou na prvním místě skupiny. Je důležité se ale tímto zápasem připravit na čtvrtfinále. Nerozhoduje výsledek, ale předvedená hra, abychom se měli od čeho odrazit. Ten týmový výkon si představujeme jiný a tohle zaznělo i v kabině,“ prozradil Rulík.
Čeští hokejisté do závěrečného duelu před vyřazovacími souboji nastoupí v úterý od 20:20. Pokud s Kanadou neuspějí, čeká je přesun do Curychu. Zda se do brány vrátí gólmanská jednička Josef Kořenář, zatím Rulík nepotvrdil. „Měl dneska chytat, ale je zdravotně indisponovaný. V tuhle chvíli nevím, jak vážné to je,“ řekl.