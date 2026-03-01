V padesátém kole Extraligy zvítězili hokejisté Rytířů Kladna nad Kometou Brno 4:2. Hosté utržili pátou prohru po sobě venku. Pardubice vyhrály nad Karlovými Vary 4:3 v prodloužení. Hráči Energie vstřelili tři branky hned v první třetině, jenže Pardubičtí dotahovali a osm vteřin před koncem třetí třetiny vyrovnali. Bílí Tygři rozhodli třemi góly ve třetí třetině a zdolali Olomouc 6:3. Sparta padla venku s Hradcem 3:6. Českobudějovičtí vstřelili všechny góly ve druhé třetině a porazili Mladou Boleslav 3:0. Hudáček rozhodl o výhře Ocelářů nad Vítkovicemi v prodloužení.
Kometa si neustrážila vedení ve třetí třetině
První početní výhodu zužitkoval za Rytíře Vigneault. Za necelé dvě minuty přišla Gulašiho rána a od Ferdy a Wylieho nohy se odrazila do domácí branky. Nevyužité šance Rytířů ztrestal Ščotka jediným gólem ve druhé třetině hned na začátku ránou od modré čáry. Domácí se dočkali ve třetí dvacetiminutovce po ráně Mendela od modré čáry, dorážel Ryšavý a od brankářových bruslí směřoval puk do branky. Brzy nato mohl otočit skóre Klíma, při sólovém úniku v oslabení mu nevyšel bekhendový blafák, zamířil vedle. Podařilo se to až Robinsovi ve spolupráci s tečujícím Vigneaultem. Hosté se zlobili, že tomu předcházel faul na Zohornu. Rytířů bylo plné hřiště, dál ostřelovali Stezku. A výhru zpečetil Audette do prázdné branky.
Pardubice prohrávaly v prvním dějství o tři góly
Do vedení se v 7. minutě dostali hráči Karlových Varů, když po přihrávce Černocha pohotově střílel Jiskra. Zanedlouho hrála Energie první přesilovku zápasu, kterou za pouhých jedenáct vteřin zblízka využil Černoch. Závěr třetiny ještě zpestřila bitka Sedláka s Lukošikem, oba byli vyloučeni na pět minut. A hosté navíc stihli navýšit svůj náskok, když se ještě prosadil expardubický Koffer. Za domácí se ve 29. minutě prosadil Kousal. Ve 37. minutě měli Pardubičtí svou první přesilovku v zápasu, kterou využil Košťálek, čímž dorovnal klubový rekord v počtu gólů obránce během jedné sezony. Ve třetí třetině pokračovala vyrovnaná bitva, jenže bez výraznějších příležitostí. Dynamo vyrovnalo po odvolaní brankáře v čase 59:52 gólem Kondelíka. V prodloužení rozhodl obránce Miguël Tourigny, jehož přihrávku si srazil do branky Matteo Kočí.
Hanáci prohráli počtvrté v řadě
První gól zápasu střelil ve čtvrté minutě druhé třetiny Zeman z dorážky. Radost domácích z vedoucí branky ale trvala pouhých 19 vteřin, po přihrávce Navrátila střelou do odkryté branky vyrovnal Plášek. V polovině utkání udeřili znovu hosté, početní výhodu využil Cosgrove. Po minutě hry využil ze samostatného úniku přesilovku Petrovský a srovnal. Liberec poslal opět do vedení tečí Zile. Kohouti ale dokázali ještě do druhé přestávky vyrovnat, po ukázkové kombinaci střílel Krastenbergs. V 51. minutě perfektní ranou na bližší tyč poslal Lenc Severočechy zpět do vedení. Olomoučtí poté museli s přibývajícím časem více otevřít hru a riskovat. V 57. minutě se opět prosadil Zile a vnesl na liberecké hokejky klid. Při hře bez brankáře hostů ještě upravil na konečných 6:3 Zeman.
Šedesátý vzájemný zápas v lize ovládl Mountfield
Skóre otevřeli hráči Hradce Králové ve 13. minutě v přesilovce. Obránce Pysyk natlačil Jergla do gólmana Kořenáře, který nedokázal zasáhnout do střely Melancona. Další Kanaďan Vukojevic se postaral i o druhý zásah Mountfieldu. Ve 34. minutě navíc aktivní Nenonen zvýšil na 3:0. Sparta se nicméně také dostala k přesilovkám a ty ji v závěru druhé třetiny vrátily do utkání. Nejprve se prosadil Chlapík a za necelé tři minuty Řepík. Ve zlomovém střídání mohl volný Horák srovnat. Puk mu ale uskočil a odrazil se do cesty Kohoutovi, který objel Chlapíka a v přečíslení vybídl Mosese ke gólu na 4:2. Risk trenéra Nedvěda ve hře šesti proti čtyřem potrestal dvěma góly do prázdné branky Kevin Klíma a v posledních sekundách pouze mírnil porážku Sparty na 3:6 Hyka.
Simon rozhodl o vítězství Plzni v poslední minutě
Zaváhání gólmana Malíka při rozehrávce ve 14. minutě potrestal trefou do odkryté branky Koblasa. Indiáni chtěli rychle zareagovat, ale Tomek zlikvidoval průnik Jeřábka a v 16. minutě vyrazil i přesilovkovou ránu bez přípravy Mikko Petmana z mezikruží. Až o dvě minuty později po další chybě hostující obrany vyrovnal nekrytý Rohlík na 1:1. Ve 45. minutě ranou bez přípravy od modré čáry upravil na 2:1 Malák. Holmström vyrovnal v 54. minutě přesnou střelou z pravého kruhu na 2:2. Hosté poté zvládli oslabení, domácím však pouhých 35 vteřin před sirénou vystřelil Simon po chytré přihrávce Jeřábka pohotovou střelou do pravého horního rohu tři body.
Motor si zajistil předkolo
Skóre otevřel Lantoši ve druhé třetině devět vteřin před vypršením trestu Lakatoše. Ten fauloval ještě v prvním dějství Štencla a zamířil předčasně pod sprchy. Obrovskou příležitost v polovině základní hrací doby promarnil boleslavský Procházka, jenž netrefil odkrytý prostor u levé tyčky Českých Budějovic. Druhý gól domácích přidal Chlubna, který tečoval Hochovo nahození od modré čáry. Olesen s Novákem nezužitkovali přečíslení dva na jednoho, ale při trestu Skalického zvýšil náskok Olesen střelou z pravého kruhu. Domácí se příliš netlačili dopředu ve třetí třetině. Středočeši bojovali, ale výsledek nezkorigoval ani osamocený Procházka ranou z levého kruhu.
V regionálním derby zvítězili Oceláři
Na ledě došlo k prvním zásadním událostem zhruba po třech minutách hry, kdy se nechali dva třinečtí hokejisté v krátkém sledu vyloučit. Vítkovice ale přesilovku pět na tři nevyužily. Domácí Třinec přesilovku využil a prosadil se Nestrašil. Netrvalo dlouho a Vítkovice po následující přesilovce vyrovnaly ránou Troocka. Začátek druhé části patřil herně domácím a ve 26. minutě je poslal do vedení dorážkou Daňo. Ten se nechal v 52. minutě vyloučit za vysokou hůl a Nellis vyrovnal stav utkání. O vítězi rozhodl Hudáček v prodloužení tvrdou ránou.
Výsledky 50. kola hokejové extraligy
Rytíři Kladno – HC Kometa Brno 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 9. Vigneault (Kelly Klíma, Audette), 50. Ryšavý (Mendel, Forman), 55. Robins (Vigneault), 60. Audette (Forman) – 11. Ferda (Gulaši, Ščotka), 24. Ščotka (Flek, K. Pospíšil). Rozhodčí: Pražák, Barek – Štěpánek, Ondráček. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 4030.
HC Dynamo Pardubice – HC Energie Karlovy Vary 4:3 v prodl. (0:3, 2:0, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 29. R. Kousal (M. Kaut, Košťálek), 38. Košťálek (Červenka, M. Kaut), 60. Kondelík (Sedlák, Smejkal), 62. Tourigny (M. Kaut, Subban) – 7. Jiskra (Černoch, D. Moravec), 9. Černoch (Sapoušek, Šťastný), 19. Koffer (D. Mikyska, Egle). Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Augusta, Rampír. Vyloučení: 2:1, navíc Sedlák – Lukošik 5 minut. Využití: 1:1. Diváků: 9932.
Bílí Tygři Liberec – HC Olomouc 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)
Branky a nahrávky: 24. D. Zeman (F. Jansa), 30. Petrovský (T. Galvas, Kváča), 32. Zile (A. Musil), 51. Lenc (Sandberg, Petrovský), 57. Zile (Pytlík, A. Musil), 60. D. Zeman – 24. Plášek (Navrátil, Nahodil), 29. Cosgrove, 37. Krastenbergs (Fridrich, Orsava). Rozhodčí: Veselý, Ondráček – Hnát, Thuma. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:3. Diváci: 6027.
Mountfield Hradec Králové – HC Sparta Praha 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)
Branky a nahrávky: 14. Melancon (Nenonen, Kevin Klíma), 26. Vukojevic (Nenonen), 34. Nenonen (Jergl), 49. Moses (Kohout), 56. Kevin Klíma, 57. Kevin Klíma (Vukojevic) – 35. Chlapík (M. Špaček), 38. Řepík (Horák, Chlapík), 60. Hyka (Shore). Rozhodčí: Hribik, Pilný – Hynek, Maňák. Vyloučení: 8:8. Využití: 1:2. V oslabení: 2:0. Diváci: 5001.
HC Škoda Plzeň – HC Verva Litvínov 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 18. Rohlík (Rubins), 45. Malák (Filip, M. Petman), 60. Simon (J. Jeřábek, Merežko) – 14. Koblasa, 54. Holmström (Pištěk, Czuczman). Rozhodčí: Mejzlík, Květoň – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 5523.
Banes Motor České Budějovice – BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 21. Lantoši (Holešinský), 31. Chlubna (Hoch, F. Přikryl), 34. Olesen (Cibulka, Harris). Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Frodl, Svoboda. Vyloučení: 1:3, navíc Lakatoš 5 min. a do konce utkání, Lichtag (oba Mladá Boleslav) 10 minut. Využití: 2:0. Diváci: 5815.
HC Oceláři Třinec – HC Vítkovice Ridera 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 9. A. Nestrašil (M. Kovařčík, Hudáček), 26. Daňo (J. Galvas, M. Růžička), 65. Hudáček (A. Nestrašil) – 13. Troock (Edmonds, Kňažko), 52. Nellis (Yetman, Hrivík). Rozhodčí: Šír, Cabák – Lederer, Axman. Vyloučení: 7:5. Využití: 2:2. Diváci: 5400 (vyprodáno).