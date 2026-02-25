Osmačtyřicáté kolo se vydařilo Plzni, která porazila Karlovy Vary 2:0 a pojistila si druhé místo tabulky. Vedoucí Pardubice přehrály brněnskou Kometu 4:2, zatímco České Budějovice stejným poměrem porazily Litvínov. Tři body slavil také Třinec po vítězství 3:1 nad Kladnem.
AKTUALIZUJEMEPlzeň zvládla těžký zápas proti Varům, radují se i v Pardubicích
Plzeň – Karlovy Vary 2:0
Plzeňští porazili Karlovy Vary 2:0, připsali si čtvrtou domácí výhru v řadě a poskočili právě před Energii na druhé místo tabulky. Domácí ovládli třetí ze čtyř západočeských derby probíhající sezony díky dvěma slepeným gólům ve druhé třetině, když vítěznou trefu zaznamenal ve 27. minutě bek Daniel Malák a pojistku přidal Adam Měchura. Hosté nedokázali skórovat a nenavázali na pětizápasovou vítěznou sérii.
České Budějovice – Litvínov 4:2
Hráči Českých Budějovic přehráli Litvínov 4:2 a uspěli poprvé po sérii šesti porážek. Jistý účastník baráže o udržení Verva si připsala sedmou prohru za sebou. Shodně gólem a asistencí se podíleli na výhře Motoru Róbert Lantoši a kapitán Michal Bulíř, který dosáhl na hranici 200 branek a 400 bodů v domácí nejvyšší soutěži.
Kladno – Třinec 1:3
Třinečtí zvítězili na ledě Kladna přes úvodní inkasovaný gól 3:1. Rytíře zdolali potřetí v sezoně a posílili své naděje na přímý postup do čtvrtfinále play-off. Středočeši naopak nevyužili příležitost odskočit třinácté Mladé Boleslavi v boji o předkolo. Vítězný gól Ocelářů, kteří utnuli sérii pěti venkovních porážek, vstřelil při přesilovce ve 45. minutě Andrej Nestrašil.
Pardubice – Kometa Brno 4:2
Dynamo porazilo v repríze loňského finále play-off Brno 4:2 a Kometu tak přehrálo i počtvrté v sezoně. Klíčový náskok si Pardubičtí vypracovali ve druhé třetině, kterou vyhráli 3:0. Gólem a asistencí se na výhře domácích podílel Hunter Fejes, dvě asistence si připsal kapitán Lukáš Sedlák slavící dnes 33. narozeniny. Pardubice si upevnily vedení v soutěži, čtyři kola před koncem základní části mají na druhou Plzeň náskok osmi bodů.
Hradec Králové – Vítkovice 4:0
Královéhradečtí hokejisté vyhráli doma nad Vítkovicemi 4:0 a potvrdili, že Ostravané jsou v poslední době jejich nejoblíbenějším soupeřem. Rideru porazili už podvanácté v řadě. Po sérii ubráněných oslabení rozhodl Mountfield čtyřmi góly ve druhé polovině utkání a brankář Stanislav Škorvánek zaznamenal už deváté čisté konto ročníku. Hradec Králové vyhrál potřetí za sebou a Vítkovice si připsaly čtvrtou porážku v řadě.
Liberec – Sparta 1:2 PP
Hokejisté pražské Sparty otočili dvěma góly Romana Horáka utkání na ledě Liberce z 0:1 na 2:1 v prodloužení. Pražané tak navázali na nedělní vítězství 3:2 z Mladé Boleslavi a po páté výhře z posledních šesti utkání ztrácejí ze sedmé pozice na elitní čtyřku už pouze tři body. Liberec bodoval podvanácté za sebou a i přes třetí porážku v řadě se posunul na třetí místo před Karlovy Vary.