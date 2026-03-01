Disciplinární komise potrestala litvínovského útočníka Jaroslava Brože třízápasovým zákazem startu za faul v pátečním utkání hokejové extraligy s Pardubicemi.
Brož si za faul na Fejese už do konce základní části nezahraje
Za zákrok do oblasti hlavy a krku na amerického protihráče Huntera Fejese dostal Brož už v zápase trest na pět minut a do konce utkání. Disciplinárka mu nepodmíněně zastavila činnost na zbytek základní části, z které zbývá sehrát tři kola.
Brož se provinil v 27. minutě utkání ještě za bezbrankového stavu, kdy zásahem ramenem srazil amerického útočníka na led. Fejes ze zápasu odstoupil. Komise situaci popsala jako „bočně vedený vědomý zákrok na protihráče ve zranitelné pozici, na kterého bylo možné pohlížet jako na hráče v držení puku, avšak bez jakékoliv snahy získat puk“.
Konstatovala, že Brož v závěrečné fázi zákroku nejprve snížil těžiště a následně pohybem levého ramena opět svoji pozici navýšil. „A tedy i intenzitu zákroku, kterým bezohledně zasáhl oblast hlavy a krku protihráče,“ uvedla komise. Přihlédla k tomu, že Fejes podle zápisu utrpěl zranění a utkání nedohrál.
Brožův faul v zápase potrestali hosté dvěma přesilovkovými góly a zápas skončil jejich vítězstvím 4:1. Litvínov nezískal ani bod poosmé v řadě a už má delší dobu jistotu startu v baráži. V základní části Severočechům stejně jako ostatním týmům zbývá sehrát tři zápasy – v neděli v Plzni, ve středu doma s Třincem a v pátek v Kladně. Brož u toho nebude.