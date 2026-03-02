Útočník Rytířů Kladno Martin Ryšavý v lize skóroval po osmnácti zápasech a gólem pomohl zkompletovat otočku s Kometou Brno na 4:2. Ke gólu přidal gesto fair play, když odvolal vyloučení soupeře. Ryšavý po zápasu prohlásil, že o svém rozhodnutí ani na chvilku nepochyboval a udělal by to znovu.
Ryšavý skóroval i ukázal gesto fair play: Udělal bych to znovu, férovost mám vybudovanou odmalička
„Svého gesta jsem nelitoval. Cítil bych se jako idiot, kdybych to neřekl rozhodčím,“ komentoval situaci z první třetiny, kdy jej hokejkou do obličeje nešťastně zasáhl jeho spoluhráč Antonín Melka. Rozhodčí mysleli, že ho zasáhl útočník Komety Jakub Kos, který s nimi bojoval o puk. „Kdybych lhal, rozhodčí by to stejně viděli na videu. Bylo to gesto fair play a respektu. Stát se to podruhé, udělal bych to znovu,“ dodal Ryšavý.
Středočeši mohli v první třetině dostat výhodu přesilové hry, místo toho hned po Ryšavého činu inkasovali na 1:1. A mohli ztratit důležité body v boji o play-off. „Přiznal jsem to a nechtěl jsem se k tomu dál vracet. Nevím, jestli by na to všichni přistoupili. Kdybych čekal od někoho chválu nebo naopak nálož, tak bych se zbytečně svazoval,“ prozradil, že se situací už nezabýval. „Prostě jsem udělal to, co bylo správné. Férovost mám vybudovanou odmalička, nepřemýšlím nad následky,“ řekl útočník.
Kometa skóre ve druhé dvacetiminutovce dokonce obrátila. „V posledních zápasech jsou druhé třetiny náš malý problém. Vypadáváme z tempa. Ne bruslařsky, ale začneme vymýšlet něco navíc. A téma je i disciplína. Tyhle věci musíme zlepšit, v play-off by byly špatné,“ apeloval rodák z Přerova.
V aktuálním extraligovém ročníku, který zahájil v Liberci, dal šest gólů. Dnešní proti Kometě patřil mezi vychytralé, puk hodil zpoza branky do ležícího gólmana Aleše Stezky a od jeho betonů se odrazil do sítě. „Když jsem viděl, že jsem trošku za čárou, snažil jsem se beton brankáře využít k odrazu, aby z toho něco bylo,“ přiznal, že nešlo o náhodu.
I defenzivní dřinou je obětavec Ryšavý pro Rytíře cenný. Kladno je nejlepší v oslabení v celé soutěži. „Vážně? To jsem nevěděl. Gól se mi teď úplně dávat nedařilo, na druhou stranu trenéři mi dali důvěru v oslabení. A myslím, že v něm odvádím dobrou práci. Je to věc, na kterou se hodně soustředím. Nechci dva góly dostat a jeden dát, chci být prospěšný na obou stranách hřiště,“ prohlásil dvaadvacetiletý útočník.
Kladno by se mohlo dočkat vyřazovací části v extralize po dlouhých 13 letech, už je blízko. „Já o síle týmu nepochyboval, ani pochybovat nebudu,“ uvedl Ryšavý. „Ještě jsou dvě kola, a když získáme co nejvíc bodů, pomohlo by nám to do play-off a mohli bychom do něj dokonce z lepšího místa, než jsme v olympijské přestávce doufali,“ dodal.