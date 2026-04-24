Rulík po Rakousku ocenil hráče, chválil ale hlavně výkon osmnáctky

Radim Rulík měl po vítězství nad Rakouskem radost z výsledku (5:1) i předvedené hry. Ocenil ale také hráče týmu do 18 let, kteří na mistrovství světa porazili Švédsko 2:1. Jejich utkání pozorně sledoval.
Ocenil výkon svých svěřenců, kteří porazili Rakousko jednoznačně 5:1. „Poslední roky jsme s Rakouskem hráli vyrovnané zápasy, loni jsme u něj dokonce prohráli, takže jsme očekávali, že to nebude lehký soupeř. Jsem rád, že jsme se dostali rychle do vedení a nepřipustili žádné drama. Myslím si, že jsme to měli pod kontrolou. Byly tam dobré chvíle, i malinko horší, ale proměněná přesilovka, ubráněná oslabení. Myslím si, že to nebyl špatný výkon,“ zhodnotil zápas.
Za jeden z hlavních úkolů pro hráče realizační tým v čele s Rulíkem stanovil, aby lépe využívali mantinely pro rychlý přechod do útoku. I s tím byl spokojený. „Někdy to zbytečně komplikujeme a hrajeme puky přes hráče, což se ne vždycky povede,“ podotkl Rulík. Stejně tak se tým podle jeho slov zaměřil na lepší hru ve středním pásmu, aby mu soupeř neujížděl po křídlech jako v předešlých zápasech s Německem. „I to se celkem podařilo,“ dodal Rulík.
Sledoval i zápas české osmnáctky, která porazila Švédsko 2:1. „Přípravu na náš zápas si děláme dopoledne po rozbruslení, takže jsme měli odpoledne čas se na to podívat,“ řekl Rulík, jemuž nahrály i začátky utkání. Osmnáctka hrála od 16:00, jeho tým až od 19:00.
„Bylo to skvělé. Už včera to byl z jejich strany výborný výkon s tak silným soupeřem, jako je Amerika. A dnes na to tým jen navázal. Měli výborný závěr, i když je škoda, že jsme dostali gól (na 1:1) v oslabení po faulu v útočném pásmu. Pořád se o tom bavíme, že (takový faul) nic neřeší... Ale s týmem to neotřáslo a naopak v přesilovce v závěru dali nádherný gól,“ konstatoval Rulík a na dálku pogratuloval hráčům i trenérům za vydařený vstup do MS.