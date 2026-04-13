Rulík měl ve Varech k dispozici již Kubalíka, Tomáška i Měchuru. Omluvili se naopak Kämpf či Palát

Česká hokejová reprezentace pokračuje v Karlových Varech v přípravě na blížící se mistrovství světa, kde se svěřenci trenéra Radima Rulíka pokusí navázat na dva roky starý domácí triumf. A zatímco s týmem již naplno trénují poslední tři příchozí Dominik Kubalík, David Tomášek a Adam Měchura, jiní hráči z NHL se z případné nominace omluvili. Na šampionátu se nepředstaví David Kämpf, Ondřej Palát, Tomáš Nosek ani Radim Zohorna ze švédského Färjestadu.
V mužstvu je stejně jako minulý týden, kdy byla reprezentace rovněž v Karlových Varech, celkem 23 hráčů: trojice brankářů, osm obránců a dvanáct útočníků. Kubalík, Tomášek a Měchura nahradili oproti minulému týdnu Ondřeje Rohlíka, Filipa Přikryla a Petra Fridricha.
„Dohodli jsme se, že budeme mít na týdenní kempy se zápasy proti Německu a pak proti Rakousku čtyři formace, pak se nám to možná rozšíří na pět formací. Ještě uvidíme, jak se nám to všechno vyvine, program je hrozně náročný, ale pokusíme se to rozložit, a pokud to půjde, udělat takový širší výběr, z něhož bychom pak vybírali na mistrovství světa,“ řekl Rulík po pondělním tréninku.
Třicetiletí mistři světa z předloňského šampionátu v Praze Kubalík s Tomáškem budou mít možnost představit se i na druhém vrcholu sezony poté, co byli členy olympijského výběru v Miláně. Kubalík v Itálii nastoupil do dvou zápasů, pak už se do sestavy nevešel. „Dominik Kubalík souhlasil, že nastoupí do kempu a bude bojovat o účast na šampionátu. Chuť určitě má,“ potvrdil Rulík.
Měchura je v současném kádru šestým nováčkem. Za národní tým mezi dospělými vedle něho do zápasu dosud nenastoupili gólmani Adam Brízgala (Kladno) s Janem Kavanem (Brno), zadák Tomáš Galvas (Liberec) a dvojice kladenských útočníků Jakub Konečný, Marcel Marcel.
Chybět budou naopak Kämpf, Palát i Nosek
Za seznamu dalších možných posil naopak Rulík musel škrtnout útočníky Davida Kämpfa (Washington), Ondřeje Paláta (New York Islanders), Tomáše Noska (Florida) a Radima Zohornu ze švédského Färjestadu, kteří se omluvili. Čeká však na další zprávy ze zámoří, kde finišuje základní část NHL.
„Máme také ještě hráče ve Švýcarsku, na severu Evropy a uvidíme, co mladí kluci ze zámoří a extraliga, potažmo Evropa, půjde to asi tímto směrem,“ podotkl Rulík.
Všem zamýšleným posilám dopřává po skončení klubové sezony týden na odpočinek. „Hráči, které chceme zařadit, už to vědí. Pak jsou další, o nichž uvažujeme. A pokud se pro ně rozhodneme, máme ještě pár dní, abychom je informovali. Aktuálně čekáme na vývoj série Pardubic se Spartou, ale tam zatím nechci předjímat,“ řekl Rulík.
Nominace na druhý tréninkový kemp v Karlových Varech (13.–17. dubna) v přípravě před MS:
brankáři: Adam Brízgala (Kladno; 0 zápasů), Jan Kavan (Brno; 0), Petr Kváča (Liberec; 8),
obránci: Filip Král (11 zápasů / 0 branek), Jan Ščotka (57/1), Libor Zábranský (všichni Brno; 37/1), Tomáš Cibulka (České Budějovice; 9/0), Tomáš Galvas (Liberec; 0/0), Martin Jandus (Kladno; 15/0), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav; 62/2), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu / Fin.; 34/0),
útočníci: Matyáš Filip (5/0), Adam Měchura (oba Plzeň; 0/0), Kevin Klíma (4/0), Radovan Pavlík (oba Hradec Králové; 8/1), Jakub Konečný, Marcel Marcel (oba Kladno; oba 0/0), Jakub Flek (Brno; 111/28), Jaromír Pytlík (Liberec; 5/1), Dominik Kubalík (104/42), Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.; 48/9), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu / Fin.; 11/0), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 77/22).
První duel proti Německu se v karlovarské Mattoni Areně odehraje ve čtvrtek od 17:30, druhý bude následovat na stejném místě den poté (17:00). Další sraz je naplánovaný na 20. dubna do Jihlavy, vrcholit bude dvojzápasem proti Rakousku. Ve čtvrtek 23. dubna se bude hrát ve Vídni (19:00), odvetný souboj pak o den později v Jihlavě (17:00).
Před šampionátem čekají reprezentaci ještě dva turnaje Euro Hockey Tour, v nichž se hokejisté utkají s tradičními soupeři Finskem, Švédskem a Švýcarskem. České hokejové hry (nově Fortuna Hockey Games) uspořádají od čtvrtka 30. dubna do neděle 3. května České Budějovice, Švédské hokejové hry se odehrají týden poté v Ängelholmu a budou generálkou na MS v Curychu a Fribourgu.
Češi do šampionátu vstoupí v pátek 15. května utkáním s Dány, základní skupinu odehrají ve Fribourgu.