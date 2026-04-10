Hokej

Do přípravy se zapojí Tomášek, Kubalík a Měchura. Tři hráči národní tým opustí


10. 4. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Do přípravy českých hokejistů na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku se od příštího týdne zapojí útočníci Dominik Kubalík z Zugu, David Tomášek z Färjestadu a Adam Měchura z Plzně. Ve výběru kouče Radima Rulíka nahradí Ondřeje Rohlíka, Filipa Přikryla a Petra Fridricha. První přípravný duel s Německem ve čtvrtek 16. dubna odvysílá ČT sport od 17:15.

Třicetiletí mistři světa z předloňského šampionátu v Praze Kubalík s Tomáškem budou mít možnost představit se i na druhém vrcholu sezony poté, co byli členy olympijského výběru v Miláně. Ze současného týmu se pod pěti kruhy představili v Itálii také obránce Jiří Ticháček (Kärpät Oulu) a útočník Jakub Flek, kapitán brněnské Komety. Třiadvacetiletý Měchura je nováčkem.


Reprezentace zahájila přípravný kemp před mistrovstvím světa
Zdroj: ČT sport

„Tým budeme po každém týdnu měnit. Vždy oznámíme hráčům, kteří nebudou pokračovat, že kemp opouštějí, a zároveň představíme ty, kteří nás doplní od pondělí dalšího týdne. Příprava trvá šest týdnů, je dlouhá, čeká nás deset zápasů a my chceme síly trochu rozložit,“ avizoval trenér Rulík už na začátku prvního kempu.

K Voženílkovi se přidá klubový parťák

Kubalík nasbíral v základní části švýcarské ligy za 49 zápasů 39 bodů díky 22 gólům a 17 asistencím. Byl nejproduktivnějším hráčem mužstva i nejlepším střelcem. V lize byl mezi kanonýry třetí. V play-off přidal za čtyři starty jednu branku. Ve vyřazovací části vypadl Zug ve čtvrtfinále s Davosem. V Zugu s ním působil Daniel Voženílek, který už absolvoval úvodní týden přípravy národního týmu.

Tomášek načal sezonu za mořem a v dresu Edmontonu odehrál v NHL 22 zápasů s bilancí tří gólů a dvou přihrávek. Před koncem roku se vrátil do Färjestadu, odkud do zámoří odešel. V základní části švédské ligy stihl 19 utkání a měl průměr bodu na zápas, když osmkrát skóroval a na 11 branek nahrál. V sedmi duelech play-off se zapsal mezi střelce pětkrát, jeho tým vedl ve čtvrtfinálové sérii nad Rögle už 3:0, přesto prohrál 3:4 a vypadl.

Měchura přispěl ke druhému místu Plzně po základní části extraligy 31 body (19+12), když nechyběl ani v jediném z 52 utkání. V sedmi zápasech play-off dal dva góly a na jeden nahrál. Indiáni vedli ve čtvrtfinále nad Spartou 3:1, ale pak třikrát prohráli a extraligová sezona pro ně skončila.

Nominace na druhý tréninkový kemp české reprezentace:

Kemp v Karlových Varech 13. až 17. dubna:

Brankáři: Adam Brízgala (Kladno; 0 zápasů), Jan Kavan (Brno; 0), Petr Kváča (Liberec; 8),

obránci: Filip Král (11 zápasů/0 branek), Jan Ščotka (57/1), Libor Zábranský (všichni Brno; 37/1), Tomáš Cibulka (České Budějovice; 9/0), Tomáš Galvas (Liberec; 0/0), Martin Jandus (Kladno; 15/0), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav; 62/2), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.; 34/0),

útočníci: Matyáš Filip (5/0), Adam Měchura (oba Plzeň; 0/0), Kevin Klíma (4/0), Radovan Pavlík (oba Hradec Králové; 8/1), Jakub Konečný, Marcel Marcel (oba Kladno; oba 0/0), Jakub Flek (Brno; 111/28), Jaromír Pytlík (Liberec; 5/1), Dominik Kubalík (104/42), Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.; 48/9), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.; 11/0), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 77/22).

Národní tým v Karlových Varech uzavřel úvodní týden přípravy, po tréninku se trenéři rozloučili s Rohlíkem, Přikrylem a Fridrichem. Mužstvo se znovu sejde v pondělí opět na západě Čech, kde už ho budou čekat také zápasové prověrky s Německem. První duel se odehraje ve čtvrtek 16. dubna (17:30), druhý hned den poté (17:00).

Další sraz je naplánovaný na 20. dubna do Jihlavy, vrcholit bude dvojzápasem proti Rakousku. Ve čtvrtek 23. dubna se bude hrát ve Vídni (19:00), odvetný souboj pak o den později v Jihlavě (17:00).

Před světovým šampionátem čekají reprezentaci ještě dva turnaje Euro Hockey Tour, v nichž se hokejisté utkají s tradičními soupeři Finskem, Švédskem a Švýcarskem. České hokejové hry (nově Fortuna Hockey Games) uspořádají od čtvrtka 30. dubna do neděle 3. května České Budějovice, Švédské hokejové hry se odehrají týden poté v Ängelholmu a budou generálkou na MS v Curychu a Fribourgu.

