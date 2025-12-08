Česká hokejová reprezentace v Liberci zahájila přípravu na Švýcarské hry, které výběru Radima Rulíka poslouží i jako generálka na únorové olympijské hry. Na další zastávce Euro Hockey Tour se v národních barvách poprvé od zlatého triumfu z Prahy představí také útočník Ondřej Kaše, který přiznal, že návrat do reprezentace v něm vyvolává samé pozitivní vzpomínky.
Hokejisté jsou v Liberci kompletní. Je to nostalgie, přiznal Kaše
„Hodně jsem se těšil. Je to taková nostalgie vrátit se zpět po roce a půl,“ řekl Kaše, jenž měl v minulé sezoně zdravotní problémy, a proto letos na šampionátu v Herningu a Stockholmu při cestě za obhajobou chyběl. Po operaci kolena naskočil do extraligy až v polovině října a přišel tak i o listopadové Finské hry. „Teď se cítím dobře. Kdyby to tak nebylo, nebyl bych tady,“ uvedl třicetiletý útočník.
Stejně jako před předchozími Finskými hrami měl Rulík se svými asistenty k dispozici všech 28 hráčů, které zařadil do oficiální nominace. „Neřekl bych, že jsme kompletní. Našli bychom hráče, kteří by tady mohli být, ale z různých důvodů nejsou. Myslím si ale, že můžeme říct, že máme velmi silný tým. A myslím si, že je to všechno dané tím, že všichni ví, že z Evropy má hodně hráčů šanci dostat se na olympiádu,“ řekl Rulík a ocenil i kluby, které hokejistům nebrání v účasti na reprezentační akci. „I pro ně je to skvělá vizitka,“ podotkl šedesátiletý kouč.
Nominace českých hokejistů na Švýcarské hry
Brankáři: Nick Malík (Škoda Plzeň), Jan Kavan (Kometa Brno), Dominik Pavlát (Ilves Tampere/Fin.),
Obránci: Jan Ščotka, Libor Zábranský, Filip Král (všichni Kometa Brno), Daniel Gazda (Dynamo Pardubice), Jakub Krejčík (Sparta Praha), Marian Adámek (Oceláři Třinec), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Jan Rutta (Servette Ženeva/Švýc.), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Radek Kučeřík (Ilves Tampere/Fin),
Útočníci: Roman Červenka, Jáchym Kondelík, Lukáš Sedlák (všichni Dynamo Pardubice), Filip Chlapík, Pavel Kousal, Michael Špaček (všichni Sparta Praha), Dominik Kubalík, Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.), Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary), Jakub Flek (Kometa Brno), Ondřej Kaše (Verva Litvínov), Lukáš Rousek (HV71/Švéd.), Petr Kodýtek (IFK Helsinky/Fin.), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.), Matěj Stránský (Davos/Švýc.)
Ve výběru je hned 12 hráčů, kteří se loni podíleli na zisku světového titulu na šampionátu v Praze. „Oproti předešlé akci se změnila sestava a myslím si, že se zkvalitnila. Doplnili nás hráči, kteří předtím nebyli zdravotně v pořádku nebo neměli ze zdravotních důvodů ideální léto a vstup do sezony. Kvalita se jednoznačně zvýšila. O spokojenosti bych ale teď nechtěl mluvit, to se uvidí až po turnaji,“ podotkl Rulík.
Do reprezentace se poprvé od MS vrátili Kaše i obránce Jan Rutta. Předchozí akci vynechal i kapitán národního týmu Roman Červenka, kterému bude tento týden čtyřicet. V neděli se ale v extralize blýskl hattrickem a dostal se do čela kanadského bodování soutěže.
„Jeho forma je dobrá. Před první akcí jsme se domluvili, že na ni nepojede. Řekl jsem mu své plány k olympiádě a doufám, že mu vydrží zdraví, protože to je jediná věc, která by ho mohla ohrozit,“ řekl Rulík na adresu jednoho z hráčů působících v Evropě, který by na vrcholné akci sezony neměl chybět.
Kaše by na nadcházejícím turnaji měl potvrdit svoji olympijskou nominaci, on sám ale na Milán prý nemyslí. „Moc nad tím nepřemýšlím. Jdu zápas od zápasu. Teď se soustředím na turnaj. Samozřejmě je každého sen se tam dostat, takže někde vzadu v hlavě to mám, ale snažím se každý zápas předvádět to nejlepší, co můžu,“ řekl Kaše.
Na olympiádě se poprvé od Her v Soči 2014 představí hráči z NHL, v níž současná opora extraligového Litvínova odehrála v průběhu sedmi sezon včetně play-off téměř 300 zápasů. „Kdybych se tam dostal, určitě by to byl splněný sen a vrchol mé kariéry. Myslím si, že super turnaj. Budou tam po dlouhé době hráči z NHL, což bude pecka. Bude to hodně sledovaný turnaj, a kdo se tam dostane, bude mít obrovské štěstí,“ dodal Kaše.
Reprezentace bude v Liberci trénovat do pátku, než se přesune do Curychu. Na severu Čech se ve čtvrtek také utká s Finskem. Přímý přenos utkání vysílá od 18:30 ČT sport a ČT sport Plus.