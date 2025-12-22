Mario Lemieux už není držitelem rekordu v produktivitě Pittsburghu Penguins. Dlouholetou ikonu týmu odsunula na druhé místo současná hrající legenda klubu – Sidney Crosby. Kapitán Tučňáků díky dvěma bodům proti Montrealu přeskočil svého učitele a dosáhl na další výrazný milník v bohaté kariéře.
Učedník překonal mistra. Crosby se stal historicky nejproduktivnějším hráčem Pittsburghu
Crosby si při výhře 4:3 po samostatných nájezdech připsal gól a asistenci a s kariérním ziskem 1724 bodů v základní části se dostal v historickém bodování Penguins před Lemieuxe. Dočkal se tím posledního velkého počinu, který mu ve sbírce úspěchů doposud chyběl.
„Je to opravdu speciální,“ řekl Crosby. „Snažíte se zůstat v zápase, ale také si užít daný okamžik. Někdy je těžké to vyvážit, zvlášť jak stárnete. Člověk se na věci dívá trochu jinak. Vidět, jak dav ztichl, když zazněla Mariova zpráva, bylo docela speciální. Pokud nechápete, jaký dopad na nás měl, a vy jste tu dnes večer byli, myslím, že to teď chápete o něco lépe vzhledem k tomu, jaké ticho nastalo. A myslím, že pokud existoval nějaký příklad respektu, tak to byl právě tento. Bylo opravdu skvělé to vidět,“ uvedl ke vzkazu s gratulací od pittsburské legendy s číslem 66.
Bylo prakticky jen otázkou času, kdy Crosby pokoří klubový rekord. Lemieux vinou vážných zdravotních problémů odehrál za Pittsburgh v základní části pouze 915 zápasů, přesto nasbíral s průměrem 1,88 bodu na utkání neuvěřitelných 1723 bodů.
„Nevypadalo to, že by (Lemieux) hrál ve stejné lize. Prostě jen kvůli tomu, jak viděl hru a jak uměl hrát. A bylo tam tolik různých věcí, ať už to bylo tady v Pittsburghu, nebo na mezinárodní úrovni, když hrál za Kanadu,“ řekl Crosby o svém předchůdci.
„Tolik skvělých momentů. Myslím, že když si vzpomenete na něj a Waynea Gretzkého, prostě si myslíte, že jsou skoro větší než samotný hokej. Takový to byl pocit. A díky tomu, že jsem sem mohl přijet a učit se od někoho takového, budovat přátelství, a s ohledem na to, jaký měl vliv, se cítím docela šťastný,“ dodal Crosby.
Crosby má přesto jasno, kdo je pro Pittsburgh hlavní personou. „Je stále jedničkou. Myslím, že se nedá vyjádřit statistikami nebo čísly, co pro tento tým a pro hokej znamená. Pro mě je stále jedničkou,“ prohlásil o Lemieuxovi.
Jako největší hokejový talent od doby, co ukončil kariéru Gretzky coby absolutní rekordman v počtu bodů napříč celou ligou (2857), vyprodukoval Crosby na počátku kariéry v NHL v prvních pěti sezonách přes 500 bodů a potvrdil, proč se mu od jeho mládežnických let říkalo Next One v narážce na Gretzkého přezdívku Great One.
A nebýt několika prodělaných otřesů mozku a půlsezonní výluky v ročníku 2012/2013, kvůli kterým přišel v nejlepších hokejových letech o zhruba 150 zápasů, předběhl by Lemieuxe podstatně dřív, a dokonce by atakoval na konci kariéry s největší pravděpodobností druhé místo historického pořadí NHL.
To samé se dá samozřejmě říct také o Lemieuxovi v případě plnohodnotné kariéry. Zdravotní problémy Crosbyho se Super Mariem spojují. A nejen ty.
Byl to právě Le Magnifique, jenž se jako hrající majitel podílel díky první volbě v draftu 2005 na příchodu Crosbyho do Pittsburghu. A v jeho premiérové sezoně si vzal kapitán týmu osmnáctiletého mladíka pod křídla na ledě i mimo něj, neboť Crosby u Lemieuxe s jeho rodinou bydlel. Kvůli nepravidelnému srdečnímu tepu však musel 40letý veterán předčasně ukončit sezonu ještě na konci roku 2005 a tím definitivně i celou kariéru.
Lemieux však mohl s vidinou zářné budoucnosti klubu opustit scénu NHL podstatně snáz. Věděl, že se bude moct na svého žáka spolehnout. A Crosby okamžitě od startu profesionální kariéry začal vloženou důvěru splácet.
Trofej za trofejí
Sid the Kid sbíral individuální úspěchy hned od druhé sezony, po které vyhrál produktivitu soutěže a hlavně trofej pro nejužitečnějšího hráče ligy. A posléze se dostavil také týmový primát. V roce 2009 se dočkal vysněného Stanley Cupu a triumf si s Penguins zopakoval ještě v letech 2016 a 2017. Ziskem tří prstenů pro celkové vítěze NHL překonal Lemieuxův double z let 1991 a 1992.
Crosby získal vedle dvou prvenství v hlasování pro nejužitečnějšího hráče a dvou cen pro nejproduktivnějšího hráče mimo jiné také dva kanonýrské tituly (2010 a 2017) a dvě Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play-off.
Také na mezinárodní úrovni vyhrál všechno, co se dalo. Ještě před příchodem mezi zámořskou elitu dosáhl s kanadskými juniory na titul na mistrovství světa hráčů do dvaceti let. V roce 2010 zařídil vítězným gólem v prodloužení olympijské zlato pro kolébku hokeje znovu po osmi letech a triumf pod pěti kruhy si zopakoval i o čtyři roky později.
V roce 2015 se s Kanadou radoval z titulu na mistrovství světa v Praze a rok nato si připsal triumf na Světovém poháru, který se uskutečnil po dvanácti letech. Letos v únoru se s javorovým listem na hrudi radoval také na Turnaji čtyř národů, když Kanada ve finále přetlačila Spojené státy.
Crosby je jednoduše ztělesněním úspěchu. A v případě Penguins také držitelem početných rekordů, které zůstanou zřejmě dlouho nepřekonány. Ať už se jedná o milníky nováčka klubu (63 asistencí a 102 bodů v první sezoně), počet odehraných zápasů nebo třeba získané body v play-off (201).
Už v mládí se o něm říkalo, že půjde o generační talent. Takových bylo a bude hodně. Ale Crosby jako jeden z mála dokázal předpovědi zcela naplnit. Jeho celková čísla mohla být ještě úctyhodnější (stejně jako u Lemieuxe), přesto se každým podobným milníkem posouvá víc a víc mezi největší hokejové legendy, jako například když v minulém ročníku překonal rekord v počtu po sobě jdoucích sezon (20) se ziskem minimálně bodu na zápas, který držel Gretzky.
Crosby jako jeden z nejkomplexnějších útočníků v dějinách NHL je osmý v historickém bodování, patnáctý mezi střelci a na děleném osmém místě mezi nahrávači. Pokud mu zdraví na konci kariéry vydrží, bude se v hlavních sledovaných kategoriích nadále posouvat a jeho odkaz ještě nabyde na významu.
„On je Pittsburgh Penguins. On a Mario,“ řekl o Crosbym spoluhráč Bryan Rust. „Teď má samozřejmě víc bodů, ale myslím, že tihle dva jsou na vrcholu. Jsou všechno, co znamenají pro organizaci, NHL, město, pro každého, kdo byl toho součástí. A je vidět, že to pro něj hodně znamená. A pro nás, když jsme navíc dokázali vyhrát, když to zrovna oslavujeme, to bylo skvělé,“ dodal ke Crosbyho milníku Rust.
