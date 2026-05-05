Reprezentace zamířila na Švédské hry s osmi novými hráči

Hokejová reprezentace se sešla před odletem na Švédské hry v Ängelholmu kompletní, s osmi novými hráči oproti domácímu turnaji Euro Hockey Tour z minulého týdne. Kouč Radim Rulík přivítal i další dvě posily ze zámoří – obránce Marka Alschera s Mikulášem Hovorkou z Charlotte z AHL, kteří si v této sezoně odbyli premiéru v NHL v barvách Floridy.
„Bylo úžasné dostat pozvánku. Pokaždé, když mohu hrát za reprezentaci, je to něco speciálního, neváhal jsem ani chvilku,“ řekl Alscher.
„Těším se hodně i na spolupráci s panem trenérem Rulíkem. Pamatuji si ho ještě z mého prvního mistrovství světa dvacítek, kde jsem si ho hodně oblíbil,“ dodal.
Kádr doplnili také extraligoví mistři z Pardubic bek Libor Hájek s útočníky Martinem Kautem a Janem Mandátem, z týmu poraženého finalisty Třince centr Michal Kovařčík, další útočník Kristian Reichel z Mannheimu a brankář Dominik Pavlát z Ilvesu Tampere.
Mandát si užíval mistrovské oslavy. „Od středy jsem měl ale náznaky, že pojedu, takže jsem se krotil. A spíš se připravoval na to, co přijde teď. Rozhodovat jsem se nemusel. Měl jsem úplně jasno, že pojedu. Akorát jsme to řešili nějakou dobu s vedením národního týmu a v sobotu jsem dostal oficiální verzi s tím, že pojedu,“ připomněl Mandát. „Jsem za to hrozně vděčný,“ doplnil.
Podobný program měl i Kaut. „Měli jsme týden volno a vychutnali si pár dní oslav, hrozně jsme si to užili, ale po pozvánce už jsme to krotili. Hlavu rychle přepneme hned po příletu do Švédska a budeme bojovat o místo. Tím, že jsem zdravý, tak jsem měl okamžitě jasno. Vždy budu rád reprezentovat, když je možnost, je to pro mě příjemné překvapení a šance si moc cením,“ prohlásil Kaut.
V mužstvu chybějí obránce Filip Hronek z Vancouveru a útočník Jaroslav Chmelař z New York Rangers, kteří budou během závěrečného turnaje Euro Hockey Tour léčit šrámy z předchozích zápasů.
Z posil ze Severní Ameriky tak jsou v kádru vedle debutanta Alschera a Hovorky útočníci Adam Klapka z Calgary a v AHL působící Matyáš Melovský z Utiky a Michal Kunc z Tucsonu.
Chmelaře v kádru nahradil v pondělí Reichel, jehož Mannheim o den dřív v pátém finále německé ligy proti Eisbären Berlín ztratil naději na titul. Rulík s jeho zařazením čekal právě na konec série.
„Vyřešilo se všechno během pondělka, kdy jsem se s Jardou Chmelařem domluvil na tom, že ho necháme v Praze, zařídíme mu led, fyzio a regeneraci a takové nějaké procedury, aby se dal dohromady. Kristian skončil, mohl doplnit náš tým a zapadlo to všechno do sebe,“ uvedl Rulík.
Český tým po přesunu do Ängelholmu, kam odletěl po poledni se švýcarskou reprezentací, v Catena Areně trénoval. „My jsme měli možnost trénovat v Praze a potom cestovat, ale rozhodli jsme se, že budeme nejdřív cestovat a pak si zatrénujeme. Je lepší, že jsme teď už od úterka v místě turnaje v přípravě před mistrovstvím světa. Bylo to domluvené už dlouho dopředu, že s námi Švýcaři poletí, jen jsme změnili to, že ani my ani Švýcaři netrénovali v Praze,“ popsal Rulík.
Do Švédských her jeho tým vstoupí ve čtvrtek proti domácím v 19:00. V sobotu v poledne čeká Finsko a v neděli také od 12:00 Švýcarsko.
Turnaj bude generálkou na MS ve Fribourgu a Curychu. Češi do něj vstoupí v pátek 15. května ve 20:20 proti Dánsku. V dalších duelech v základní skupině B ve Fribourgu narazí na Slovinsko, Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko a Kanadu.