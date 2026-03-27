Rekordman Tomek: Škoda, podali jsme asi nejlepší výkon v sérii

Parádní blafák sedmnáctiletého útočníka Petra Tomka Karlovým Varům k úspěchu v Liberci nepomohl a Energie je po porážce 1:3 a třetím neúspěchu za sebou krok od vyřazení. Přitom Západočeši předvedli po dvou výhrách na ledě Bílých Tygrů opět podařený výkon. Tomek věří, že na něj jeho tým naváže v neděli a vrátí se v úterý do Liberce k rozhodujícímu sedmému utkání.
„Mrzí to dost vzhledem k tomu, že jsme podali asi nejlepší výkon zatím v této sérii. Fakt jsme se tlačili do brány, měli jsme několik šancí a výborně jsme hráli zezadu. Liberec využil ty šance, které měl. Ale my rozhodně nic nevzdáváme. Věřím, že se sem ještě vrátíme. Teď to bolí, ale na druhou stranu je to pro nás strašně dobré znamení, že tenhle výkon dokážeme podat, a věřím, že doma to urveme ještě lepším výkonem,“ řekl Tomek.
Byl jediný z týmu Energie, kdo se prosadil. Jeho spoluhráči trefili třikrát tyč, na Petra Kváču však vyzrál jen on v 37. minutě, kdy v úniku zamířil bekhendovým blafákem mezi betony libereckého gólmana.
„Já jsem nad tím v té chvilce vůbec nepřemýšlel, co budu dělat. Tuhle kličku dělám tak nějak odmala. Vyšlo to a já jsem rád, že to tam padlo, ale bohužel to to dneska nestačilo,“ konstatoval Tomek.
Přitom Energie měla dostatek možností překlopit vedení na svou stranu. Vedle dalších šancí trefili hosté třikrát tyč. „Tak to někdy je. Je to hokej. Já věřím, že to štěstíčko se přikloní zase k nám. Ale nepřikloní se, pokud nebudeme hrát poctivě, nebudeme makat zezadu. Odsud to všechno vychází,“ prohlásil Tomek.
Karlovarští hodně hrozili i v oslabení. „Byl tam rychlý přístup, byly tam i šance, kdy jsme mohli i skórovat, ale nepodařilo se to. Ale zápas byl fakt vyrovnaný. Chvilkami jsme byl lepšími, chvilkami soupeř. Bohužel bod bere soupeř. Ale my budeme bojovat dál,“ podotkl Tomek.
Po dvou domácích porážkách bylo vidět, jak se Západočeši chtějí herně zvednout. „Řekli jsme si k tomu něco, že doma to nebylo prostě ono, tak jak jsme tady vyhráli ty dva zápasy. Fakt jsme předvedli náš nejlepší výkon možná v play-off,“ uvedl Tomek.
V osmém zápase v letošním play off skóroval už potřetí. Poté, co mu byla dodatečně doplněna asistence na gól Jiřího Černocha ze středečního utkání, má na kontě už šest bodů. Dosud měl před dosažením plnoletosti maximum z ročníku 1993/94 v dresu Kladna Patrik Eliáš s bilancí 2+2.
„Je to pěkné. Je to hezký milník pro mě, ale pro mě je nejdůležitější týmový výkon. Ten musíme ukázat zase v neděli. Já věřím, že se to povede,“ podotkl Tomek.
Nechce si dělat hlavu z toho, že jeho tým čelí vyřazení. „Tlak tam možná nějaký bude. Pevně věřím, že přijde doma hodně lidí a potáhnou nás k vítězství. Věřím, že se to povede,“ dodal.