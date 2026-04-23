Čeští hokejisté do osmnácti let si po úvodním velmi cenném vítězství 3:2 v prodloužení nad favorizovanými Spojenými státy připsali na světovém šampionátu další skvělý výsledek. Jakub Vaněček trefou v čase 59:39 rozhodl o výhře nad Švédskem 2:1. Přímé přenosy se zbývajícími týmy ze skupiny – Německem a Dánskem – nabídne o víkendu ČT sport.
V brance českého týmu nahradil oproti úvodnímu utkání proti USA Skleničku Psohlavec a také on předvedl výtečný výkon. V čase 25:22 se Češi radovali z vedení. Klaus se uvolnil kličkou mezi kruhy a zamířil přesně pod horní tyč.
Češi se neprosadili při Brattově trestu, při kterém pálil nebezpečně z levého kruhu Hartl. V závěru druhé části stihl koncem hole vyrazit Commandovu teč Psohlavec, na druhé straně nadvakrát nepřekonal gólmana Trefný a při švédském přečíslení netrefil puk v dobré pozici Bartholdsson.
V 51. minutě se po Klausově přihrávce před švédského gólmana a Řípově střele odrazil puk od levé tyče do pravé, ale za brankovou čárou neskončil. V čase 50:35 naopak využil Norman střelou z levého kruhu už po sedmi sekundách přesilovku při trestu Trefného a vyrovnal.
Další šance Švédů měli Palme, Bartholdsson a Command. V 57. minutě nepřekonal Psohlavce ani Isaksson, který zakončil individuálně přečíslení. Švédové nabídli českému týmu 121 sekund před koncem početní výhodu za faul Lidéna a Tomajkův výběr šanci využil. Tomek našel z levého kruhu na pravém Vaněčka, který zamířil nad přesouvajícího se Törnbloma.
Česko – Švédsko 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 26. Klaus (Řípa, Řehák), 60. J. Vaněček (P. Tomek, Ruml) – 51. Nordmark (Hermansson, Elofsson). Rozhodčí: Hyvärinen (Fin.), Stewart – Knox (oba Kan.), Willie (USA). Vyloučení: 1:3. Využití: 1:1. Diváci: 1444.
Sestava Česka: Psohlavec – Kamas, J. Vaněček, V. Nedorost, Ruml, M. Michálek, Byrtus, Hora – P. Tomek, Huk, Tománek – Hartl, Šichtař, Katolický – Řípa, Řehák, Klaus – D. Sedláček, Trefný, Šebesta. Trenér: Tomajko.