Rachůnek poslal Zlín do finále, Berani si zahrají o baráž s Jihlavou

Ve finále play-off první ligy se střetne Jihlava se Zlínem. Dukla si v šestém utkání poradila po obratu s Litoměřicemi 5:2 a sérii ovládla 4:2 na zápasy. Stejným poměrem slavil také Zlín, jenž udolal Kolín 1:0 po prodloužení díky brance Tomáše Rachůnka v čase 61:01. Vítěz narazí v baráži o extraligu na Litvínov. Kolín získal historický bronz.
Litoměřice se sice před vyprodanou Kalich Arenou dostaly po gólu Roberta Chlána do vedení, ale Jihlava vyhrála druhou třetinu 3:0 a rozhodla. Domácí Stadion vypadl těsně před branami finále třetím rokem po sobě.
Zlín je ve finále počtvrté za sebou. Berani prošli znovu do poslední série, i když se v sezoně dlouho trápili a v polovině základní části se nacházeli na dně tabulky. V tabulce nakonec obsadili deváté místo a museli do předkola play-off.
„Stala se velká věc. Prvního ledna jsme byli poslední v tabulce a uhrát to nakonec až do finále s těmito chlapci a s tímto realizačním týmem je pro mě skutečně pěkné,“ řekl po zápase zlínský trenér Peter Oremus, který převzal mužstvo na konci listopadu.
Pět ze šesti zápasů mezi Zlínem a Kolínem se nerozhodlo po 60 minutách. „Přetlačit Kolín, který se dlouhodobě pohyboval v popředí tabulky, bylo náročné. Naše hra byla velmi dobrá. Čekali jsme na příležitost, byli jsme aktivní a agresivní a vítězství přišlo,“ uvedl Oremus.
Semifinále play-off první ligy – 6. zápasy
Zlín – Kolín 1:0 v prodl.
Branka: 62. Rachůnek. Rozhodčí: Horák, Jaroš – Malý, Maňák. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Diváci: 5611. Konečný stav série: 4:2.
Litoměřice – Jihlava 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Branky: 13. Chlán, 55. Eberle – 22. Strejček, 27. Lhoták, 34. Kulda, 46. Harkabus, 58. Štefančík. Rozhodčí: Petružálek, Barek – Rakušan, Otáhal. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2. Diváci: 1740. Konečný stav série: 2:4.