Hokejistům Jihlavy a Zlína chybí jedno vítězství k postupu do finále

Hokejisty Jihlavy a Zlína dělí od loňského repete finále první ligy už jen jedno vítězství na obou stranách. Oba týmy se ujaly v sérii vedení 3:2 a v sobotu mají mečbol. Dukla dnes porazila na domácím ledě Litoměřice 4:2, Zlín zvládl dramatický zápas v Kolíně 3:2 v prodloužení.
Jihlava před zaplněnou Horáckou arénou mířila jasně za vítězstvím a ještě deset minut před koncem vedla 3:0. Zasloužili se o to v první třetině v přesilové hře Albert Michnáč, Marcel Štefančík a ve 32. minutě Tomáš Havránek.
Pak ale dvakrát skóroval Stadion. Naději vykřesal Jan Bernovský a pak při hře bez gólmana Lukáš Plos. Minutu před koncem však pečetil výhru úřadujících vítězů soutěže gólem do prázdné branky Lukáš Lhoták.
V Kolíně se ujali vedení hosté, v přesilovce se prosadil Jaromír Kverka. Během pěti minut druhé třetiny domácí vývoj otočili, autory tref byli Kristers Zvagulis a Matěj Chalupa. Berany dostal do varu Jesse Paukka. Finský útočník poslal zápas do prodloužení a pak ho v 71. minutě rozhodl.
Série mohou skončit v sobotu ve Zlíně a Litoměřicích.
Semifinále play-off první hokejové ligy – 5. zápasy:
Jihlava – Litoměřice 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Branky: 11. Michnáč, 12. Štefančík, 32. Havránek, 59. Lhoták – 51. Bernovský, 56. Plos. Rozhodčí: Kostourek, Hacaperka – Jindra, Vašíček. Vyloučení: 6:6, navíc Jiránek (Jihlava) 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 5277. Stav série: 3:2.
Kolín – Zlín 2:3 po prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)
Branky: 22. Zvagulis, 25. Chalupa – 52. a 71. Paukku, 17. Kverka. Rozhodčí: Horák, Jaroš – Zídek, Kráľ. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Diváci: 4111. Stav série: 2:3.