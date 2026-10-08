Promítá se do toho geopolitika, říká Bříza k volbám IIHF. Jak se rozřeší citlivé téma?

Petr Bříza bral těsnou porážku v nedávné volbě nového prezidenta Mezinárodní hokejové federace (IIHF) jako fakt sportovního světa. S Němcem Franzem Reindlem prohrál bývalý brankář pouze o tři hlasy. Bříza, který pak na Tenerife obhájil post prvního viceprezidenta, uvedl, že jedním ze zásadních témat voleb byl návrat ruských a běloruských sportovců do soutěží při pokračující válce na Ukrajině.
„Už v hokejovém životě jsme zvyklí prohrávat, vyhrávat. Někdy prohrajete sedmý zápas v prodloužení nebo nějak na penalty. To prostě k tomu patří,“ uvedl Bříza, který poděkoval všem v čele s Českým olympijským výborem za pomoc v kampani.
„Promítá se do toho geopolitika. Určité skupiny zemí k sobě mají blíž a víc spolupracují. Bloky ve smyslu Evropy, Asie a Ruska, postsovětských zemí tam jsou rozvržené, takže to celé se asi do toho promítalo. Dříve to bývala neříkám dominance Evropy, ale většinou to bylo takové čitelnější. Teď se to začíná rozprostírat po všech kontinentech. Bylo hodně cítit, že menší země IIHF ukázaly daleko větší ambici mít svoje zastoupení v councilu,“ konstatoval jedenašedesátiletý Bříza.
Bývalý reprezentační gólman získal ve volbě nejvíce hlasů v prvním kole (48), zatímco pro Reindla se vyslovilo 36 delegátů. Další z kandidátů Aivaz Omorkanov z Kyrgyzstánu obdržel 33 hlasů a byl vyřazen. V druhém kole získal německý funkcionář 60 hlasů a Bříza 57.
„Franz Reindl je hokejová persona. Je v IIHF strašně dlouho a pro každého kandidáta je důležité, jak je provázaný s ostatními delegáty. Má za sebou letitou spolupráci, takže tam hraje roli spousta faktorů,“ uvedl Bříza, kterého nepodpořili například Švédové.
„Samozřejmě tam asi hrálo roli to štípnutí Evropy. Plus se tam třeba promítl spor, který má Hockey Canada a USA Hockey s IIHF. Cítily hořkost vůči původnímu vedení ve sporu o dresy. Prolíná se spousta faktorů, kdy si lidi řeknou, že budou podporovat toho a možná za to dostanou něco jiného. Nebo za to dostanou podporu pro svého kandidáta na viceprezidentské pozici. Když se otevře pozice prezidenta, tak se otevírají všechny ostatní pozice. Takhle to funguje v té chvíli, když se ty karty rozdávají úplně znova,“ přiblížil Bříza okolnosti volby nástupce Luca Tardifa.
Reindl má podporu letitého prezidenta IIHF Reného Fasela, Švýcara, který získal i ruské občanství. „Pro něj to bude výzva jako pro kteréhokoliv prezidenta zvládnout několik hodně horkých témat v příštích čtyřech letech. Nevnímal jsem ho nikdy jako proruského. Píše se hodně věcí v médiích a vytvářejí se konstrukce. To, že třeba René Fasel Franze podporoval, je obecně známá informace, kterou ani nikdo nepopírá. On říkal, že se znají dlouho, že ho podporuje proto, protože mu prostě věří,“ komentoval to Bříza.
„Téma návratu ruských a běloruských sportovců a týmů je poslední dva roky neskutečně senzitivní ve všech těch federacích. Minulý council rozhodl v únoru před olympiádou, že pro sezonu 2026/27 nebude integrovat běloruské a ruské týmy. Pak disciplinární panel, který je nezávislý pod IIHF, tohle rozhodnutí zrušil a uložil radě ve spolupráci s organizátory rozebrat každého toho pořadatele zvlášť a doložit do července, jestli každý z těch turnajů splňuje tu kvalifikaci, že to není bezpečné podle stanov a řádů, což council IIHF provedl,“ popsal Bříza vývoj.
„Doložil to znovu panelu a my jsme v červenci rozhodli, že potvrzujeme naše rozhodnutí. Jediné jiné bylo z května, že se vrací běloruská osmnáctka a do nejnižší divize ženy. Rusové a Bělorusové se odvolali k CASu, což je nejvyšší mezinárodní sportovní arbitráž, kde to v téhle chvíli leží,“ prohlásil Bříza.
O všem by se mělo jednat v průběhu října. „Byli pozváni zástupci všech organizátorů a čekáme na vyjádření CASu, který podle stanov a řádů je pro IIHF jako pro každou mezinárodní federaci zásadní. Samozřejmě, že podprahově tohle téma je pro někoho zásadní, pro někoho vůbec ne, pro někoho míň, pro Evropu daleko více, pro část Evropy ještě více,“ prohlásil Bříza.
Další postup po rozhodnutí CAS nechce předjímat. „To bych se fakt pouštěl na půdu spekulací. Legislativně může být spousta možností. Tohle bych nechal krok po kroku. Nový council dostane nějaký verdikt a k tomu dostane výklady našich právníků. Nikdo ho nedokáže předjímat, protože těch žalob a sporů je vícero. Je tam vícero mezinárodních federací, kde se Rusové odvolali proti jejich rozhodnutí,“ dodal Bříza.