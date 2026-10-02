Novým šéfem IIHF je Němec Reindl, Bříza zůstává prvním viceprezidentem

Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace (IIHF) je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na kongresu konaném na Tenerife porazil o tři hlasy českého kandidáta Petra Břízu. Ten následně obhájil post viceprezidenta a bude nadále druhým nejvýše postaveným představitelem IIHF.
Bříza ve volbě takzvaného seniorního viceprezidenta ovládl 1. kolo s 47 hlasy, druhé s 56 hlasy, ani v jednom případě ale nezískal více než 50 procent hlasů všech delegátů, aby rovnou zvítězil. Ve třetím kole obdržel 67 hlasů, což bylo 57,26 procenta. Druhý Aivaz Omorkanov z Kyrgyzstánu dostal 44 hlasů.
Volbu předsedy Bříza prohrál o tři hlasy
Jedenašedesátiletý český funkcionář získal nejvíce hlasů v prvním kole (48), zatímco pro Reindla se vyslovilo 36 delegátů. Další z kandidátů Aivaz Omorkanov z Kyrgyzstánu obdržel 33 hlasů a byl vyřazen. V druhém kole získal německý funkcionář 60 hlasů a Bříza 57.
Oba se o funkci prezidenta IIHF ucházeli už před pěti lety, kdy zvítězil Francouz Luc Tardif. Ten letos pozici neobhajoval. Uchazečů o předsednický post bylo původně devět, ale zbylých šest před volbou odstoupilo.
Jednasedmdesátiletý Reindl se stal patnáctým šéfem IIHF, kterou povede příští čtyři roky, a druhým Němcem v čele světového hokeje. V letech 1975 až 1994 vedl federaci Günther Sabetzki.
Někdejší útočník Reindl má za sebou dlouhou hráčskou kariéru, během níž vybojoval s německou reprezentací překvapivý bronz na olympijských hrách v Innsbrucku v roce 1976. Pod pěti kruhy startoval třikrát. Hrál také na osmi mistrovstvích světa a na Kanadském poháru v roce 1981.
Po ukončení hráčské kariéry v roce 1988 začal trénovat v německé lize. V letech 1992 až 2014 působil jako generální manažer národního týmu. Stál také u zrodu nejvyšší německé soutěže DEL a podílel se na organizaci tří světových šampionátů v Německu v letech 2001, 2010 a 2017. V letech 2014 až 2022 stál v čele německého svazu.