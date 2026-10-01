Hokej

Hokej bez červené: Jakou šanci má Petr Bříza, aby se stal prvním českým prezidentem IIHF?


před 5 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Petr Bříza jako viceprezident Mezinárodní hokejové federace usiluje o zvolení do čela IIHF. Jaká je jeho pozice ve srovnání s dalšími kandidáty? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také osobnost Davida Pastrňáka, jenž se stal novým kapitánem Bostonu v NHL. V pořadí 195. díl připravil a uvádí Petr Musil z webu ctsport.cz.

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Zdroj fotky: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia.
Zdroj videa o Pastrňákovi: The Legacy Continues / Boston Bruins.

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