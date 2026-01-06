Současná třináctka českých hokejistů nominovaných na olympijské hry v Miláně ze zámoří se připojí k týmu v neděli 8. února dopoledne. Ještě týž den by si měla v dějišti Her zatrénovat. Evropská část skvadry se sejde už v pondělí 2. února v Karlových Varech a o tři dny později odletí z pražských Kbel.
Přílet pár dní před startem. Kolik času budou mít hokejisté na společnou přípravu?
Zápasy NHL se před pauzou hrají ještě v noci na pátek 6. února. Přesun hráčů z NHL má na starosti vedení ligy a hráčská asociace NHLPA.
„Pro všechny federace mají připraveny dva odlety na 7. února a budou přilétat do dějiště olympijských her 8. února dopoledne. Když jsem to už věděl, tak jsem si připravil trénink na šestou hodinu večer v Miláně,“ řekl vedoucí týmu české reprezentace Milan Hnilička.
„Pro mě je to taky nové. Nikdy jsem nezažil tuhle situaci, kdy budeme mít tři, možná čtyři tréninky. V neděli máme takový lehký, aby se vypotili a trošku překonali jet lag. Ten trénink úplně tolik nepočítám, ale bude,“ uvedl kouč Radim Rulík.
Uvažuje i o možných komplikacích. „Může být problém s počasím a všechno se posune. Nemusí to dopadnout úplně přesně, jak je to naplánované. Ale měli by přiletět v jedenáct do Milána a v šest večer je trénink. Potom pondělí, úterý, středa. Takže vlastně minimální čas na přípravu,“ uvedl kouč, jehož tým vstoupí do turnaje ve čtvrtek 12. února proti Kanadě.
Hnilička počítá i s tím, že po příletu bude potřeba vyřešit administrativní věci, především akreditace. „Nemůžeme jim to předpřipravit. Musí si tím projít ve vesnici, až přijedou. Ale budou mít čas se i trošku najíst, lehnout si na chvilku a odpoledne by měl být trénink,“ řekl Hnilička, který se nyní chystá do Milána na inspekční cestu.
Hnilička si chce obšlápnout vesnici a hlavně stadion
„Ve čtvrtek letím a pátek tam strávím, abych si oběhl jak vesnici, tak především zimní stadion. To mě zajímá nejvíc, protože vesnici jsem tak nějak viděl zvenku,“ konstatoval Hnilička.
Hlavní dějiště hokejového turnaje Santa Giulia Arenu dokončují organizátoři na poslední chvíli a Hnilička prověří podmínky v šatně. „Do kabin nebo na zápasy budeme docházet. Píšou, že to bude nějakých 230 metrů. Takže to je možná malinko dál než na mistrovství světa v Dánsku. Je to něco, co už máme vyzkoušeno,“ dodal.