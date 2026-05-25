Zapsal druhý start na MS, ale opět s prohrou. Je to takové hořkosladké, mrzí Kovařčíka

Prožívá smolné mistrovství světa. Michal Kovařčík nastoupil ke dvěma utkáním na mistrovství světa a obě národní tým shodou okolností prohrál. Se Slovinskem 2:3 po prodloužení a nyní 1:4 proti Norsku. Útočník Třince naskočil ve čtvrtém útoku a po utkání, v němž si český tým zkomplikoval výhled pro čtvrtfinále, jen těžko hledal slova.
„Je to takové hořkosladké. Chtěl jsem určitě zažít tu chuť vítězství jako hráč ve čtyřech formacích, ale bohužel tak to je,“ uvedl Kovařčík, jenž duel začal po boku Matěje Blümela a Daniela Voženílka.
Český tým ztrácel už od začátku a první třetinu po brankách Havarda Salstena a Michaela Brandsegg-Nygarda prohrál 0:2. „Chtěli jsme mít lepší začátek. Bohužel tam padly dva rychlé góly, pak jsme zase dotahovali. Ještě do konce třetiny jsme stihli snížit na 1:2. Měli jsme pak příležitosti, měli jsme nějaké přesilovky, mohli jsme se vrátit do zápasu. Srovnat na 2:2, ale nestalo se. Ve třetí třetině jsme si toho už moc nevytvořili,“ zhodnotil Kovařčík.
Kovařčík zažil smolné momenty. Po rozehrávce Filipa Hronka do středu obranného pásma mu podjel puk pod hokejkou, na ledě byl také u druhé trefy Seveřanů. Na druhou stranu zapsal plusový bod u branky Jaroslava Chmelaře. „Je to hokej, někdy se něco nepodaří. Musíte se z toho oklepat a jít dál. Mohl jsem to asi vyřešit trochu líp. Stalo se, bohužel. Jdeme dál,“ řekl český útočník.
Pozice ve čtvrtém útoku
V duelu se Slovinskem se přiblížil v ice-timu dvanácti minutám, v zápase s Norskem jedenácti. V Třinci hrává prim v elitní útočné formaci, na mistrovství světa je nasazovaný ve čtvrtém útoku.
„Spíš to zápasové vytížení chybí. Je to trošku o tom, aby si hráč dobře nastavil hlavu a byl na to utkání připravený. Jestli jsem zvyklý hrát víc? Je to tak, ale v nároďáku jsem nějak nikdy extra nehrál tu první, druhou formaci, takže jsem tady na to nějak zvyklý,“ osvětlil Kovařčík.
Přestože český tým v zápase ztrácel, tak i na střely na branku prohrál 18:26. „Pokusů o střely tam bylo hodně, Norové byli i hodně obětaví. Chodili před útočníky, snažili se všechno chytat a těch bloků tam bylo spoustu,“ dodal Kovařčík. Střeleckých pokusů bylo z české strany celkově 53.