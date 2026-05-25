Předposlední zkouška před play-off. Národní tým se utká s agresivně hrajícím Norskem

V šestém duelu v základní skupině světového šampionátu narazí česká reprezentace na jedno z překvapení letošního turnaje – Norsko. Seveřané mohou postoupit do čtvrtfinále poprvé od roku 2012. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 15:40.
Češi už mají postup jistý díky sobotní výhře Norů nad Švédy (3:2). „Vybojovat čtvrtfinále bylo úplně základním cílem. Povedlo se nám to, týmu patří obrovský dík,“ uvedl asistent trenéra Jiří Kalous.
„V duelu se Slováky jsme byli spokojení s celým týmem. Byla tam bojovnost, nasazení, disciplína, hráli jsme bez oslabení. Je důležité, abychom to takhle udrželi i nadále. Teď máme dva zápasy na to, abychom věci dotáhli a vypilovali a pak ten klíčový zápas ve čtvrtfinále zvládli dobře,“ dodal Kalous.
Hlavní kouč Radim Rulík již po sobotním utkání prohlásil, že ve hře je až příliš mnoho zbytečných ztrát kotouče. „Se Švédy jsme takové ztráty neměli, protože jsme věděli, proti komu hrajeme. My na to upozorňujeme pořád, ale bohužel jsme v určitých momentech nevolili jednoduchost, která byla potřeba. Dávali jsme si složité přihrávky, oni to sbírali a měli tlak do branky,“ řekl Rulík.
Pro český tým je i přes postupovou jistotu stále hodně ve hře. Bude usilovat o první dvě místa ve skupině, s nimiž je spojená šance dostat do čtvrtfinále snazšího soupeře a také komfort setrvání ve Fribourgu místo stěhování do Curychu, kde se hraje skupina A a který bude hostit závěr šampionátu. „Koukám jenom na Nory, dál ne. Veškerá koncentrace je na utkání, Norové se prezentují výborným hokejem. Zlepšují se. Bude to velice těžké,“ uvedl Rulík.
Norové sice na úvod podlehli Slovákům 1:2, ale od té doby nevyšli ani jednou naprázdno. Slovince a Italy přehráli shodně 4:0, bod vydřeli z fantastického souboje s Kanadou (5:6 v prodloužení) a v sobotu zaskočili Švédy.
„Musím říct, že Norové hrají letošní šampionát úžasně. S Kanadou ztratili zápas až v její power-play a v prodloužení, porazili Švédy, ale ne nějakým šťastným výkonem. Hrají agresivně, jsou velmi důrazní v osobních soubojích, dobře bruslí. Jejich výsledky jsou naprosto zasloužené, není to žádná náhoda,“ řekl Kalous.
„Je vidět, že umějí dobře bránit i bruslit, zároveň se dokážou dostat do brejků, na to musíme dávat pozor. Budeme na ně muset vlítnout jako na Švédy. Na turnaji ukazují, že není radno je podceňovat. Musíme se dobře připravit a urvat to,“ doplnil útočník Jaroslav Chmelař.
Oba týmy se na MS utkaly i loni, Češi díky vítěznému gólu Davida Pastrňáka vydřeli výhru 2:1. Se Seveřany prohráli na šampionátech jen v roce 2010 v základní skupině v Mannheimu po výsledku 2:3. Od té doby uspěl národní tým proti Norsku na MS desetkrát za sebou.
Předpokládaná sestava Česka
Kořenář – Hronek, Kempný, Alscher, Ticháček, Hájek, Cibulka, T. Galvas – M. Kaut, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Kubalík – D. Voženílek, Melovský, Blümel – O. Beránek, Černoch, Chmelař – M. Kovařčík.
