Kometa hlásí odchod svého trenéra. Kamil Pokorný končí na střídačce brněnského klubu po pěti porážkách v řadě na vlastní žádost. Obhájce extraligového titulu povede dosavadní asistent Jiří Horáček, ke kterému se od juniorky posune Karel Beran, dalším asistentem zůstává Jaroslav Barvíř.
Pokorný končí jako trenér Komety. Odchází na vlastní žádost
„Po včerejším utkání a zralé úvaze jsem došel k závěru, že požádám Libora Zábranského o uvolnění z funkce hlavního trenéra. Cítím na sobě vyčerpání a po nepovedených zápasech si myslím, že do mužstva může přijít nový impuls, kdy se těsné prohry začnou překlápět na stranu Komety,“ prohlásil pro klubový web Pokorný.
„Prioritou je pro mě teď odpočinek, abych se dal zdravotně do pořádku. Kometě věřím, že se vrátí na vítěznou vlnu,“ dodal Pokorný.
Vedení klubu uvedlo, že rozhodnutí respektuje: „Přijímá jej s maximální úctou a poděkováním za veškerou práci, kterou pro Kometu v průběhu let odvedl.“
„Hned jsem vyloučil, že bychom někoho přiváděli zvenku,“ uvedl majitel Komety Libor Zábranský s tím, že v tomto složení realizační tým dokončí sezonu.
„Posunutí Karla Berana je logický krok. Je to Brňák, má obrovské zkušenosti a chceme zabudovávat mladé hráče, které on zná. Myslím si, že to bude fungovat,“ dodal šéf klubu.
Zábranský o odvolání neuvažoval
„Kamila znám natolik dlouho, že dokážu jeho rozhodnutí pochopit. Vím, do jaké situace vstupoval po odchodu Jardy Modrého, a nejen tohle období zvládl perfektně. Koneckonců třetí titul Komety v novodobých dějinách klubu je toho jasným důkazem,“ řekl Zábranský.
Pokorný se do Brna vrátil před minulou sezonou původně jako asistent Jaroslava Modrého, jenž se ale z rodinných důvodů vrátil do zámoří, a hlavním koučem se stal právě Pokorný.
„Nikdy bych neuvažoval o tom, že bych Kamila nebo jiné členy realizačního týmu odvolával. Kamil bude mít v Kometě nadále platnou smlouvu a nepřeji si nic jiného, než aby si odpočinul a dal se zdravotně do pořádku,“ uvedl Zábranský, jemuž dělal Pokorný v minulosti asistenta.
Pokorný působil na brněnské střídačce v různých pozicích téměř osm sezon a podílel se na zisku tří mistrovských titulů v letech 2017, 2018 a loni.
Brněnský tým je nyní po nedělní porážce 2:3 s Karlovými Vary v tabulce na 10. místě. Další zápas čeká Kometu v úterý na ledě Olomouce.