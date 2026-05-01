Kometu bude znovu trénovat majitel Zábranský

Na střídačku brněnské Komety se jako hlavní kouč vrací majitel Libor Zábranský. Jeho asistenty budou Martin Erat, Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Klub zároveň představil deset nových tváří pro příští sezonu, řada z nich v Brně již působila.
Dvaapadesátiletý Zábranský vedl Kometu naposledy v roce 2021. Dvakrát dovedl tým k triumfu v extralize. V nedávno skončeném ročníku nejvyšší soutěže Brno trénoval nejprve Pokorný, v lednu se hlavním koučem stal Horáček.
Bývalý vynikající obránce Zábranský při svém posledním angažmá na střídačce Komety působil s Pokorným a Horáčkem, s nimiž bude spolupracovat i nyní. Jako trenér vedl Erata, s nímž se poté sešel v reprezentaci, kde byli asistenty finského kouče Kariho Jalonena.
Zábranský se v minulých letech naplno soustředil na stavbu nové víceúčelové arény, která nyní v Brně finišuje. „Byl to můj dlouhodobý plán, až dotáhnu veškerá jednání ohledně haly. V tomto je moje role splněna,“ uvedl Zábranský.
„Kdysi jsem řekl, že se na střídačku vrátím, a to s těmi nejlepšími lidmi, které znám a kterým věřím. Jsem moc rád, že jsem tenhle tým, s kterým jsme již byli úspěšní, znovu poskládal. Chceme být úspěšní znovu. Naším cílem není nic jiného, než aby náš poslední zápas v sezoně byl vítězný,“ řekl majitel Komety.
S Eratem se dohodl na spolupráci v Nashvillu, kde bývalý vynikající útočník s rodinou žije. „Musíme to respektovat. Mají s manželkou tři nádherné děti, o které se musí starat. Má obrovskou chuť do práce tady, chce pomáhat našim mladým talentovaným hráčům. Jeho režim tím bude trochu omezený. Nebude každý den s týmem jako my tři, což ale vůbec není na škodu. Martin má geniální myšlení, co se týče přesilovek. My v nich dlouhodobě strádáme. Speciální formace bude jeden z jeho hlavních úkolů,“ prohlásil Zábranský.
Erat podle něj může hodně pomoct mladým hokejistům i jako mentor. „Zkušenosti, které má, to vidění a cítění hokeje, co v sobě má. Myslím, že jeho přínos bude obrovský,“ uvedl.
V rámci výrazné obměny kádru na jih Moravy přichází brankář Eugen Rabčan. Čtyřiadvacetiletý Slovák přichází z Banské Bystrice a měl by vytvořit dvojici s Alešem Stezkou.
Nejvýraznějšími posilami defenzivy by měli být reprezentant Radek Kučeřík, důrazný Richard Nedomlel a Luke Witkowski. Šestatřicetiletý Američan nastupoval naposledy za švédské Brynäs, na svém kontě má včetně play-off 134 startů v NHL za Tampu Bay a Detroit.
V útoku si Brno hodně slibuje od Michala Kunce, jenž se do extraligy vrací po roce v zámoří, kde se neúspěšně snažil prosadit do kádru Utahu a hrál v nižší AHL. Třiatřicetiletý Fin Robert Leino byl dosud hráčem Klotenu, ještě v minulé sezoně si připsal devět startů za finskou reprezentaci.
Dalšími posilami jsou obránce Dalimil Mikyska a útočníci Silvester Kusko, Jan Süss a Slovák Maxim Čajkovič. Kometa zároveň jedná o návratu Stanislava Svozila a Jakuba Brabence, kteří dosud působili v zámoří.