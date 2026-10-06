Plzeň získala v Lize mistrů cenný skalp Skelleftey, Liberec udolal Frölundu

Dva české úspěchy v hokejové Lize mistrů proti švédským zástupcům. Plzeň porazila Skellefteu 4:2 a v soutěži je nadále stoprocentní. Po dvou porážkách prodloužil vítěznou sérii Liberec, který přidal třetí úspěch v řadě po triumfu 3:2 po prodloužení nad Frölundou.
Západočeši, v kombinované sestavě se třemi juniory, se rozjížděli pomaleji a v 18. minutě zajistil hostům vedení Vuollet šikovnou tečí Forsfjällova nahození od modré čáry. Zajímavou prostřední část načal neproměněným samostatným únikem Titlbach, Chromiakova trefa z 29. minuty nebyla uznána pro předchozí ofsajd a v polovině utkání Simon v dobré pozici trefil pouze pravou tyčku.
Poté Plzeňští nedokázali proměnit ani půlminutovou přesilovku pět na tři a naopak ve 38. minutě po rychlé kombinaci hostující Johansson zvýšil přesným švihem z mezikruží na 2:0. Domácí Měchura však jen 32 sekund před druhou pauzou po ideální přihrávce Rohlíka zblízka snížil.
Ve třetí dvacetiminutovce se Západočeši tlačili za vyrovnáním, ale to se jim podařilo až díky nedisciplinovanosti soupeře. V 56. minutě totiž skóroval během dvojnásobné početní převahy přesnou ranou bez přípravy z levého kruhu Chromiak a navíc o půl druhé minuty později dokonal Lev z brejku obrat na 3:2. Při závěrečné hře Skelleftey bez brankáře potvrdil plzeňskou výhru čtvrtým gólem agilní Rohlík.
„Dostali jsme góly, které jsme jim nabídli chybami a oni toho využili. Do zápasu jsme se vrátili díky dvojnásobné přesilovce, rychle jsme pak přidali další gól a pojistili to čtvrtým do prázdné brány. Gratulace pro všechny kluky, jen doufám, že se to přenese do dalších zápasů. Konečně jsme si ukázali, že jsme schopni zápasy i otáčet, což se nám v domácí lize zatím nepodařilo,“ řekl plzeňský kouč Jiří Veber.
Liberečtí, kteří vstoupili do soutěže dvěma zápasy bez bodového zisku, si připsali už třetí výhru po sobě a posílili tak postupové naděje. Dvoubodový zisk je o to cennější, že na něj Bílí Tygři dosáhli proti hegemonovi soutěže. Frölunda si v ní zkraje března připsala už pátý triumf.
Severočeši v úvodu nevyužili přesilovku. Pak se překonávali gólmani na obou stranách – liberecký Kváča i hostující Normann. Na konci 14. minuty ale Severočeši inkasovali, když se z předbrankového prostoru prosadil bruslí tečující Hasa.
Ve 24. minutě Normann v jasné příležitosti Rychlovského hodil hůl a sudí nařídili trestné střílení. Lenc ho s přehledem proměnil střelou po ledě mezi betony. Před polovinou základní hrací doby mohl dokonat obrat Galvas, jenže Normann byl proti. Kváču naopak ve 34. minutě zachránila tyčka.
Ještě před přestávkou měl velkou šanci Dower Nilsson, Kváča ho vychytal. Ve 46. minutě šli do vedení Bílí Tygři: v ponechané výhodě se dostal ke kotouči Galvas a z ideální pozice za kruhy nechytatelně zavěsil.
Tlak švédského celku však přetavil ve vyrovnání v 55. minutě Tömmernes a poslal zápas do prodloužení, které už neodvrátili ve svých šancích ani Friberg či Kachlíř. V 62. minutě Liberec rozhodl o výhře, v další signalizované početní výhodě vystřelil bod navíc Sandberg.
„Frölunda je top švédský klub a my jsme nesmírně rádi, že jsme odehráli takový zápas. Moc si toho ceníme, je to pro nás skvělý výsledek. Řekl bych, že jsme předvedli výbornou hru. Zároveň nás těší, že naše výkonnost má stoupající tendenci. Tým měl od prvních minut úžasnou energii a pohyb, což byl základ úspěchu. Byli jsme dobří v obraně a také jsme si vytvářeli pohledné šance v útoku. Celkově náš výkon musím hodnotit pozitivně,“ pochvaloval si liberecký kouč Jiří Kudrna.
Výsledky hokejové Ligy mistrů
Výsledky hokejové Ligy mistrů
HC Škoda Plzeň – Skelleftea 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 40. Měchura (Rohlík, Filip), 56. Chromiak (Filip, Měchura), 57. Lev (Strnad, Katic), 60. Rohlík (Schleiss) – 18. Vuollet (M. Forsfjäll, Aagaard), 38. Johansson (Aagaard, Stjernborg).
Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Rampír, J. Svoboda. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 2882.
Sestava Plzně: J. Růžička – Chromiak, Rubins, Merežko, Čech, Malák, Robertson, Eichler – Rohlík, Filip, Měchura – L. Strnad, Žemlička, Katic – Úbl, Simon, Fodor – Titlbach, Lev, Schleiss. Trenér: J. Veber.
Bílí Tygři Liberec – Frölunda 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 24. Lenc z trest. střílení, 46. T. Galvas (Petrovský, O. Procházka), 62. Sandberg (T. Galvas, J. Pytlík) – 14. Hasa (Cederqvist), 55. Tömmernes (Johannesson, Puistola).
Rozhodčí: Pražák, Mejzlík – Hnát, Thuma (všichni ČR). Vyloučení: 1:5. Bez využití. Diváci: 4409.
Sestava Liberce: Kváča – R. Šimek, Kachlíř, Zile, D. Zeman, T. Galvas, M. Ivan – Sandberg, A. Najman, Lenc – J. Pytlík, A. Musil, Rychlovský – Faško-Rudáš, Petrovský, O. Procházka – J. Vlach, F. Jansa, Pekař. Trenér: Kudrna.