Zatímco předchozí hrací den byl ve znamení těsných soubojů, 46. kolo Tipsport extraligy nabízí jednoznačnější výsledky. Karlovy Vary vyloupily led Českých Budějovic po vysoké výhře 6:3, Plzeň si zajistila zisk tří bodů v domácím prostředí po jasném triumfu 4:0 nad Kometou. Duel dvou nejhorších celků tabulky vyzněl lépe pro Mladou Boleslav, která udolala Litvínov 1:0. Poslední Severočeši ztrácí na Kladno patnáct a na Boleslav šestnáct bodů.
České Budějovice doma propadly s Karlovými Vary
Karlovy Vary potvrdily, že se jim před blížící se olympijskou přestávkou daří. Západočeši bodovali posedmé v řadě, tentokrát přehráli České Budějovice na jejich ledě 6:3. Hosté vedli v 33. minutě už 5:0. Dvakrát se prosadil David Šťastný, Jan Bambula i Jiří Černoch zaznamenali shodně tři body (1+2). Karlovarští se vrátili do první čtyřky zajišťující přímý postup do čtvrtfinále play-off. Jihočeši se naopak trápí, padli počtvrté za sebou a dál se marně snaží prokousat na pozice s výhodou domácího prostředí pro předkolo vyřazovacích bojů.
Kometa narazila v Plzni
Plzeň se dál drží na třetím místě tabulky díky výhře 4:0 nad Kometou. Západočeši nakročili k třetímu vítězství v řadě díky povedenému začátku, když v čase 3:26 vedli už o dva góly po zásazích Iva Sedláčka a Mikka Petmana. Třetí branku domácích obstaral Ville Lajunen v přesilové hře, v závěru ho napodobil Petr Zámorský. Čtvrtým čistým kontem v ročníku se blýskl brankář Nick Malík. Brňané zaváhali potřetí z posledních čtyř duelů a jsou osmí.
Litvínovu se zmenšují teoretické naděje na záchranu
Před zápasem předposlední Mladá Boleslav zvládla souboj s posledním Litvínovem 1:0 a zvýšila náskok na pohodlných 16 bodů. Severočeši mají před sebou v základní části už jen šest utkání. Veledůležitý výsledek pro domácí Středočechy zajistil Tomáš Fořt, jenž se trefil už popáté v posledních sedmi zápasech, čtvrtou nulu v sezoně si připsal gólman Dominik Furch. Boleslav doma uspěla popáté v řadě, naproti tomu Litvínov je po pátém nezdaru za sebou jednou nohou v baráži.
Třinec přišel po porážce o pozici v elitní čtyřce
Hradec Králové si poradil s Třincem 3:0 a z šesté příčky se na soupeře bodově dotáhl. Oceláři navíc po porážce klesli z čtvrté na pátou pozici. Východočeši zabrali po dvou prohrách. Výhru režíroval dvougólový T. J. Melancon, vítěznou branku vstřelil Steve Moses, pro něhož se jednalo o první zásah v novém dresu po přesunu z Mladé Boleslavi. Už osmý shutout v ročníku oslavil brankář Stanislav Škorvánek. Zápas nedohrál třinecký útočník Marko Daňo, jenž obdržel trest na pět minut a do konce utkání.
Liberec si pojistil druhé místo
Vítkovicím se nedaří nastartovat. Tentokrát nestačily na Liberec, kterému podlehly 2:6. Ostravané prohráli osmý z posledních devíti soubojů a z deváté pozice dál ztrácí tři body na osmou Kometu. Triumf Bílých Tygrů podpořil dvěma góly Radan Lenc, celkově jich už má na kontě 21. Třetí početní výhodu využil Jaromír Pytlík, pro změnu v oslabení skóroval Filip Jansa. Už pátou trefu po skončení juniorského šampionátu zaznamenal obránce Tomáš Galvas, navíc přidal tři asistence. Severočeši jsou druzí o bod před duem Plzeň – Karlovy Vary.
Prodloužení v Pardubicích rozhodl Čerešňák
Vedoucí Pardubice doma přetlačily Kladno 2:1 po prodloužení. Skóre zápasu otevřel ve čtvrté minutě hostující Samuel Vigneault, srovnání obstaral o dvě minuty později Jan Mandát. Ve zbytku základní hrací doby se už nikdo neprosadil, nastavení ukončil už po sedmi sekundách obránce Dynama Peter Čerešňák. Východočeši vedou tabulku o deset bodů. Rytíři spadli na předposlední místo, ale mají patnáctibodový náskok před Litvínovem.
Výsledky 46. kola extraligy
BK Mladá Boleslav – HC Verva Litvínov 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka: 29. Fořt. Rozhodčí: Šír, Mejzlík – Hynek, Axman. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 2771.
HC Škoda Plzeň – HC Kometa Brno 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 3. I. Sedláček, 4. M. Petman (Zámorský, Teplý), 38. V. Lajunen (Lalancette), 56. Zámorský (Lalancette). Rozhodčí: Ondráček, Zeliska – J. Svoboda, Thuma. Vyloučení: 6:10. Využití: 2:0. Diváci: 5937.
Banes Motor České Budějovice – HC Energie Karlovy Vary 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)
Branky a nahrávky: 34. Štencel (Lantoši, Valský), 50. Harris (Vála), 59. Chlubna (Olesen, Harris) – 12. Váňa (M. Kočí, Dello), 21. Šťastný (Dello), 23. Šťastný (Bambula, M. Kočí), 31. Bambula (Váňa, Černoch), 33. Černoch (Bambula, D. Moravec), 54. Egle (Jaks, Černoch). Rozhodčí: Jeřábek, Barek – Lhotský, Zíka. Vyloučení: 4:0. Využití: 0:1. Diváci: 5678.
Mountfield Hradec Králové – HC Oceláři Třinec 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 9. Moses (Kevin Klíma, Vukojevic), 11. Melancon (Tamáši, Perret), 33. Melancon (Radil, R. Pavlík). Rozhodčí: Kika, Veselý – Ondráček, Maňák. Vyloučení: 3:0, navíc Daňo (Třinec) 5 minut a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 3820.
Bílí Tygři Liberec – HC Vítkovice Ridera 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 1. A. Najman (Sandberg, T. Galvas), 18. F. Jansa (Zachar), 26. Lenc (T. Galvas), 28. Pytlík (Faško-Rudáš, M. Ivan), 57. Lenc (T. Galvas, Sandberg), 59. T. Galvas (Sandberg, Lenc) – 38. Kalus (J. Zbořil, Abdul), 46. Abdul (Hauser, Hladonik). Rozhodčí: Hribik, Pilný – Frodl, Hnát. Vyloučení: 3:2, navíc navíc Wesley (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5928.
HC Dynamo Pardubice – Rytíři Kladno 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 6. Mandát (Červenka, Sedlák), 61. Čerešňák (Sobotka) – 4. Vigneault (Kelly Klíma, Marcel). Rozhodčí: Úlehla, Pražák – Šimánek, Štěpánek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 9256.