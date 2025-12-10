Vítězná jízda Jihlavy pokračuje. Dukla přehrála ve šlágru 30. kola první ligy Litoměřice 6:2 a celkové pořadí stále vede o bod před Slavií. Dál přetrvává také krize Zlína, Berani se po porážce 1:5 s Pardubicemi B ocitli poprvé v sezoně na dně tabulky. Poruba si doma poradila 4:1 s Přerovem.
SOUHRNJihlava vyhrála podesáté v řadě, Zlín spadl na poslední místo
Zlín prohrál souboj nejhorších týmů soutěže s Pardubicemi B 1:5 a poprvé klesl na poslední místo. Mistr extraligy z let 2004 a 2014, který oba tituly získal ve finále proti Pardubicím, utrpěl dvanáctou prohru z posledních čtrnácti zápasů.
Jihlava zdolala Litoměřice na třetí pokus a částečně jim vrátila debakl 0:7, který na severu Čech schytala v září. Dvě branky Dukly, která rozhodla třemi zásahy v druhé třetině, dal Richard Cachnín. Matouš Menšík si připsal gól a tři asistence. Domácí před 3811 diváky v nové hale dvakrát skórovali v oslabení. V sobotním šlágru na Slavii může Jihlava jedenáctou výhrou v řadě vyrovnat novodobý klubový rekord.
Slavii zařídili vítězství na ledě devátého týmu tabulky svými trefami Daniel Kružík a Michael Gaspar. Frýdek-Místek v závěru už jen snížil a prohrál popáté z posledních šesti utkání.
Potřetí za sebou vyhrál nováček druhé nejvyšší soutěže Tábor, který zvítězil v Kolíně 4:1. Za hosty poprvé nastoupily dvě ofenzivní posily, kterými se před utkáním stali bývalý reprezentační útočník Rudolf Červený a Ondřej Machala.
Vsetín po sobotním nezdaru v Přerově prohrál i doma s Chomutovem, kterému podlehl 0:3. Výhru Pirátů zpečetil zkušený útočník Jan Káňa, na jehož setrvání v týmu do začátku února se klub domluvil před zápasem s vedením Prostějova. Druhé čisté konto v chomutovském dresu udržel Štěpán Lukeš. Hosté zastavili sérii čtyř porážek.
Výsledky 30. kola první hokejové ligy:
Jihlava – Litoměřice 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
Branky: 19. a 22. Cachnín, 35. Kulda, 38. Čachotský, 44. Krenželok, 59. Menšík – 8. Žovinec, 47. Bernovský. Rozhodčí: Mrkva, Grygera – Teršíp, Černohlávek. Vyloučení: 8:3. Využití 1:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 3811.
Frýdek-Místek – Slavia Praha 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Branky: 43. Ostřížek – 11. Kružík, 22. Gaspar. Rozhodčí: Wagner, Gebauer – Tvrdík, Frais. Vyloučení: 1:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 598.
Vsetín – Chomutov 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Branky: 4. Badinka, 11. Coskey, 35. Káňa. Rozhodčí: Schenel, Šico – Bartoň, Komínek. Vyloučení: 5:8. Využití 0:2. Diváci: 1688.
Poruba – Přerov 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Branky: 38. Razgals, 42. Mikyska, 48. Gegeris, 49. Přibyl – 17. Rob. Rozhodčí: Sýkora, Cabák – Otáhal, Kráľ. Vyloučení: 3:3, navíc Marosz (Poruba) 10 min. Využití 0:1.
Pardubice B – Zlín 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Branky: 14. a 31. Žálčík, 21. Herčík, 37. Formánek, 56. Stránský – 56. Gago. Rozhodčí: Zavřel, Bernat – Bohuněk, Landsmann. Vyloučení: 3:3, navíc Čáp (Zlín) 5 min. a do konce utkání. Využití 1:0. Diváci: 220.
Kolín – Tábor 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
Branky: 18. Moravec – 6. Plášil, 10. Chlubna, 27. Hasman, 35. Dančišin. Rozhodčí: Barek, Micka – Roischel, Brož. Vyloučení: 2:2. Využití 1:0. Diváci: 1066.
Sokolov – Třebíč 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Branky: 44. Psota, 57. Doudera. Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Kokrment, Sýkora. Vyloučení: 2:1. Využití 0:1. Diváci: 367.