Slavia v první lize prohrála v taháku 29. kola na ledě čtvrtých Litoměřic 0:1. Pražané mají v čele tabulky už jen dvoubodový náskok na Jihlavu. Dukla prodloužila vítěznou sérii o osmý zápas, porazila domácí Třebíč 4:2 a navíc má oproti lídrovi dva zápasy k dobru.
Slavia neuspěla v Litoměřicích a první ligu vede už jen o dva body
Utkání dvou nejofenzivnějších celků soutěže nabídlo jedinou branku. Ve 14. minutě ji vstřelil Ondřej Hrabík. Lídr tabulky prohrál třetí zápas v řadě a vstřelil za tu dobu jen jeden gól. Litoměřice se po třetí výhře za sebou přiblížily ke Slavii na rozdíl šesti bodů.
Jihlava v Třebíči jako první inkasovala, ale v úvodu druhé třetiny hosté během necelých pěti a půl minuty třemi brankami skóre otočili. Domácí snížili, ale 28 sekund před koncem při hře bez brankáře zpečetil druhým gólem v zápase vítězství Dukly slovenský útočník Marcel Štefančík.
Třetí Kolín v Chomutově dvakrát vyrovnal a nakonec zvítězil gólem Adama Dlouhého v oslabení 3:2. Středočeši naplno bodovali počtvrté za sebou, Piráti mají na kontě stejně dlouhou sérii porážek. Do sestavy Kolína se po dvou zápasech vrátil druhý nejlepší střelec soutěže Cole Coskey a připsal si jednu asistenci.
Předposlední Poruba se dočkala po sedmi porážkách vítězství, v derby doma přehrála Frýdek-Místek jednoznačně 6:1. Dva góly dal Jakub Kotala. Ostravané se vzdálili posledním Pardubicím B na dvoubodový rozdíl a mají už jen dvoubodové manko na play-off.
Východočeši prohráli v Táboře 1:2 po nájezdech. Skoro celý zápas vedli, ale v 55. minutě vyrovnal Josef Hasman. V prodloužení gól nepadl a až v sedmé sérii rozstřelu rozhodl o bodu navíc pro Jihočechy obránce David Bernad.
Výsledky 29. kola 1. hokejové ligy
Poruba – Frýdek-Místek 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
Branky: 1. a 35. Kotala, 34. Sloboda, 46. Lundgren, 48. Marosz, 53. Haas – 45. Ramik. Rozhodčí: Barek, Hucl – Otáhal, Komínek. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 1057.
Třebíč – Jihlava 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)
Branky: 12. Vodný, 30. Stehlík – 24. a 60. Štefenčík, 26. Kulda, 29. Čachotský. Rozhodčí: Petružálek, Kosnar – Kráľ, Rakušan. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 909.
Přerov – Vsetín 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Branky: 11. Tomeček, 37. Zdráhal – 38. Straka. Rozhodčí: Veselý, Turhobr – Polák, Vašíček. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:0. Diváci: 1209.
Litoměřice – Slavia 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Branka: 14. Hrabík. Rozhodčí: Obadal, Šico – Hradil, Dědek. Vyloučení: 4:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 1335.
Tábor – Pardubice B 2:1 po nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)
Branky: 55. Hasman, rozhodující sam. nájezd Bernad – 6. Hrníčko. Rozhodčí: Sýkora, Schenel – Jindra, Maňák. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 2405.
Chomutov – Kolín 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Branky: 11. Eret, 22. Forsblom – 18. Veselý, 25. Vlach, 29. Dlouhý. Rozhodčí: Valenta, Pilný – Malý, Pěkný. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. V oslabení 0:1. Diváci: 1690.
Zlín – Sokolov 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Branky: 19. Válek, 47. Ondračka – 7. Osmík. Rozhodčí: Wagner, Veselý – Maštalíř, Brož. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 1940.