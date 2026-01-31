Povrly Outdoor Hockey Games patří Pirátům. Zápas pod širým nebem v Povrlech Chomutov vyhrál nad Litoměřicemi 4:2. Dvě důležité dvě branky Pirátů v předehrávce 50. kola první ligy vstřelil americký útočník Cole Coskey. Valašské derby v rámci sobotního standardního 45. kola zvládl lépe Vsetín. Díky trefě Štěpána Matějčka vyhrál 1:0 ve Zlíně.
45. kolo první hokejové ligy:
Slavia Praha – Sokolov 4:5 po sam. nájezdech (1:1, 3:1, 0:2 – 0:0)
Branky: 16. Beran, 21. Trunda, 24. Berka, 36. Průžek – 5. a 41. Krežolek, 24. Vrhel, 43. Knotek, rozhodující sam. nájezd Varvařovský. Rozhodčí: Jaroš, Kosnar – Bertlík, Teršíp. Vyloučení: 0:2, navíc Stejskal – Varvařovský oba 5 min. Využití 1:0. Diváci: 1119.
Zlín – Vsetín 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Branka: 13. Matějček. Rozhodčí: Cabák, Ondráček – Jindra, Zídek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 5873.
Třebíč – Kolín 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 – 0:0)
Branky: 10. Štěbih, 22. Tecl, rozhodující sam. nájezd Psota – 9. Marha, 30. Hampl. Rozhodčí: Zavřel, Šudoma – Juránek, Maňák. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 613.
Tábor – Poruba 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Branky: 16. Mertl, 24. Všetečka, 35. Zadražil, 60. Hruška – 60. Přibyl. Rozhodčí: Barek, Mejzlík – Malý, Baxa. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 2378.
Předehráno v pátek:
Jihlava – Frýdek-Místek 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Branky: 2. a 47. Harkabus, 17. Burkov, 26. Čachotský – 60. Younan. Rozhodčí: Kostourek, Vrba – Maštalíř, Brož. Vyloučení: 2:3. Využití 2:0. Diváci: 5128.
50. kolo:
Chomutov – Litoměřice 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Branky: 15. a 23. Coskey, 43. Chlán, 60. Jenáček – 21. Pospíšil, 28. Suhrada. Rozhodčí: Horák, Petružálek – Belko, Polák. Vyloučení: 2:3. Využití 1:1. Diváci: 1342.