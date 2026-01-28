Hokej

AKTUALIZUJEMESlavia se vrátila do zápasu, v prodloužení se ale radovala Jihlava


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Sestřih utkání Dukla Jihlava – Slavia Praha
Zdroj: ČT sport

Situace v čele pořadí první ligy se mírně zdramatizovala. Vedoucí Slavia prohrála ve šlágru 44. kola na ledě druhé Jihlavy 3:4 po prodloužení a domácí Dukla, která v utkání vedla už 3:0, tak snížila manko na sedm bodů. Vítěznou trefu si připsal Tomáš Harkabus.

Po bezbrankové úvodní třetině otevřel skóre v přesilovce jihlavský Edgars Kulda. Druhý gól domácích přidal Richard Cachnín a na začátku třetí třetiny zvýšil už na 3:0 Lukáš Mareš.

Slavia pak zahájila stíhací jízdu. Během minuty a 21 sekund se trefili Matěj Beran s Milanem Čermákem a v čase 58:38 se při hře šest na čtyři dočkali hosté vyrovnání zásluhou Štěpána Havránka. Bod navíc pro Duklu vybojoval Harkabus na konci druhé minuty prodloužení.

Potlesk za gesto fair play sklidil jihlavský gólman Adam Beran, který z kraje utkání zrušil trest pro Milana Čermáka, který do něj najel.

Výsledky 44. kola první ligy

Jihlava – Slavia Praha 4:3 po prodl. (0:0, 2:0, 1:3 – 1:0)
Branky: 23. Kulda, 25. Cachnín, 44. Mareš, 62. Harkabus – 48. Beran, 49. Čermák, 59. Havránek. Rozhodčí: Cabák, Hacaperka – Rakušan, Komínek. Vyloučení: 3:4. Využití 1:1. Diváci: 5750.

Frýdek-Místek – Přerov 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Branky: 4. Ostřížek, 23. Kozlík, 24. Teper, 60. Průšek – 33. Pechanec, 48. Pěnčík. Rozhodčí: Bernat, Kosnar – Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 1:3. Využití 1:0. Diváci: 812.

Vsetín – Tábor 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Branky: 24. Rob – 8. Matai, 58. Handl. Rozhodčí: Kostourek, Grygera – Dědek, Tvrdý. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 2210.

Kolín – Zlín 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Branky: 16. Kolmann, 25. Marha, 60. Musil, 60. Haas – 59. Válek. Rozhodčí: Jechoutek, Šico – Maštalíř, Pěkný. Vyloučení: 3:4, navíc Veselý (Kolín) 5 + do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 1141.

Sokolov – Litoměřice 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky: 38. Knotek, 57. Číp. Rozhodčí: Zavřel, Valenta – Baxa, Kokrment. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 510.

Poruba – Chomutov 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Branky: 9. Gřeš, 20. Přibyl, 56. Mikyska – 43. a 59. Gajda, 30. Badinka, 37. Coskey. Rozhodčí:Sýkora, Vrba – Jindra, Polák. Vyloučení: 6:3. Využití 1:2. Diváci: 1010.

Pardubice B – Třebíč 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Branky: 22. Kaplan, 39. Macek, 42. Jevtěchov – 44. Bittner. Rozhodčí: Wagner, Horák – Juránek, Maňák. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 217.

Čtěte také

SESTŘIHSlavia nezaváhala, Jihlavu v tabulce na druhém místě vystřídal Kolín

24. 1. 2026

Slavia nezaváhala, Jihlavu v tabulce na druhém místě vystřídal Kolín
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.