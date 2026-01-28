Situace v čele pořadí první ligy se mírně zdramatizovala. Vedoucí Slavia prohrála ve šlágru 44. kola na ledě druhé Jihlavy 3:4 po prodloužení a domácí Dukla, která v utkání vedla už 3:0, tak snížila manko na sedm bodů. Vítěznou trefu si připsal Tomáš Harkabus.
AKTUALIZUJEMESlavia se vrátila do zápasu, v prodloužení se ale radovala Jihlava
Po bezbrankové úvodní třetině otevřel skóre v přesilovce jihlavský Edgars Kulda. Druhý gól domácích přidal Richard Cachnín a na začátku třetí třetiny zvýšil už na 3:0 Lukáš Mareš.
Slavia pak zahájila stíhací jízdu. Během minuty a 21 sekund se trefili Matěj Beran s Milanem Čermákem a v čase 58:38 se při hře šest na čtyři dočkali hosté vyrovnání zásluhou Štěpána Havránka. Bod navíc pro Duklu vybojoval Harkabus na konci druhé minuty prodloužení.
Potlesk za gesto fair play sklidil jihlavský gólman Adam Beran, který z kraje utkání zrušil trest pro Milana Čermáka, který do něj najel.
Výsledky 44. kola první ligy
Jihlava – Slavia Praha 4:3 po prodl. (0:0, 2:0, 1:3 – 1:0)
Branky: 23. Kulda, 25. Cachnín, 44. Mareš, 62. Harkabus – 48. Beran, 49. Čermák, 59. Havránek. Rozhodčí: Cabák, Hacaperka – Rakušan, Komínek. Vyloučení: 3:4. Využití 1:1. Diváci: 5750.
Frýdek-Místek – Přerov 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Branky: 4. Ostřížek, 23. Kozlík, 24. Teper, 60. Průšek – 33. Pechanec, 48. Pěnčík. Rozhodčí: Bernat, Kosnar – Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 1:3. Využití 1:0. Diváci: 812.
Vsetín – Tábor 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Branky: 24. Rob – 8. Matai, 58. Handl. Rozhodčí: Kostourek, Grygera – Dědek, Tvrdý. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 2210.
Kolín – Zlín 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Branky: 16. Kolmann, 25. Marha, 60. Musil, 60. Haas – 59. Válek. Rozhodčí: Jechoutek, Šico – Maštalíř, Pěkný. Vyloučení: 3:4, navíc Veselý (Kolín) 5 + do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 1141.
Sokolov – Litoměřice 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky: 38. Knotek, 57. Číp. Rozhodčí: Zavřel, Valenta – Baxa, Kokrment. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 510.
Poruba – Chomutov 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Branky: 9. Gřeš, 20. Přibyl, 56. Mikyska – 43. a 59. Gajda, 30. Badinka, 37. Coskey. Rozhodčí:Sýkora, Vrba – Jindra, Polák. Vyloučení: 6:3. Využití 1:2. Diváci: 1010.
Pardubice B – Třebíč 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Branky: 22. Kaplan, 39. Macek, 42. Jevtěchov – 44. Bittner. Rozhodčí: Wagner, Horák – Juránek, Maňák. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 217.