Petrovický se stal oficiálně trenérem Motoru. Pomůže mu Jiruš, který skončil ve Spartě

Očekávaná změna se potvrdila. Novým trenérem hokejistů Českých Budějovic se stal Róbert Petrovický, jenž naposledy vedl Olomouc. Asistenty slovenského kouče budou Valdemar Jiruš a David Vrbata.
Petrovický nahradí Ladislava Čiháka, jenž koučoval České Budějovice v minulých třech sezonách. Svůj odchod oznámil již v lednu. Dvakrát dovedl tým do čtvrtfinále play-off, letos Jihočeši vypadli v předkole.
„Róbert splňuje naše představy o trenérovi v několika směrech. Má nejen obrovské hráčské zkušenosti, ale velmi zkušený už je i jako trenér, který působil v KHL, ve Švýcarsku, u reprezentace i v extralize. Jde navíc o charakterového člověka. Věřím, že pomůže Motor svou prací posunout a dovede mužstvo k úspěšným výsledkům,“ řekl nový sportovní ředitel Motoru Václav Nedorost.
Dvaapadesátiletý Petrovický působil v Olomouci od roku 2023. Nejprve byl asistentem Jana Tomajka a v této sezoně vedl mužstvo jako hlavní kouč. Hanáci pod jeho vedením obsadili 12. místo. Mistr světa z roku 2002 odehrál přes 200 zápasů v NHL. Jako asistent pracoval také v Trenčíně a Slovanu Bratislava, v Lausanne či u slovenské reprezentace. Dva roky vedl jako hlavní kouč slovenskou dvacítku.
Petrovický podepsal s Motorem smlouvu na dva roky s dvouletou opcí stejně jako Jiruš, který se na jih Čech přesune ze Sparty, kde byl asistentem Jaroslava Nedvěda. „S Valdou mě pojí i osobní hráčská zkušenost, takže moc dobře vím, jak se v kabině chová a jak dobře dokáže působit na hráče ve svém okolí. Po debatě s Róbertem, kdy projevil přání s Valdou spolupracovat, nebyl důvod této možnosti nevyhovět. Jako bývalý vynikající obránce má rozhodně co předávat,“ uvedl Nedorost.
Vrbata dosud trénoval českobudějovickou juniorku. „Moc jsem stál o to, aby na střídačce byli tři trenéři. Hokej se neustále zrychluje a je potřeba obsáhnout mnohem více věcí než v minulosti. Chtěli jsme zapojit někoho z našich mládežnických trenérů a David celé tři sezony u mládeže odváděl společně s kolegy parádní práci. Proto si posun k A-týmu zasloužil,“ řekl Nedorost.