Další problém před olympijskými hrami, ale neměl by být závažný. Útočník Martin Nečas z Colorada kvůli zranění v dolní části těla vynechal v NHL zápas v Detroitu, který hostující hokejisté vyhráli 5:0. V dalším utkání brankář Daniel Vladař nezabránil porážce Philadephie s Las Vegas 2:3 v prodloužení.
SESTŘIHNečas kvůli zranění vynechal zápas Colorada v Detroitu
Nečasovo zranění by podle zámořských médií nemělo být vážné, mistr světa z roku 2024 však kvůli němu přijde minimálně o jedno utkání. Colorado před přestávkou pro olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo ještě čekají dva zápasy.
Pro český tým, v jehož nominaci je i Nečas, odstartuje olympijský turnaj 12. února zápasem s Kanadou. Výběr trenéra Radima Rulíka poté v základní skupině nastoupí ještě proti Švýcarsku a Francii.
Vladaře, který je rovněž v českém týmu pro olympiádu, v první třetině dvakrát překonal Adrian Kempe. Philadelphia poté vyrovnala, ale když v prodloužení Travis Konecny po samostatném úniku trefil tyč, rozhodl o vítězství Kings Quinton Byfield.
Vladař kryl 18 z 21 střel a měl úspěšnost zákroků 85,7 procenta. Prohrál i ve třetím utkání po návratu ze šestizápasové pauzy zaviněné zraněním.
O výhře Colorada rozhodl dvěma brankami a jednou přihrávkou Nathan MacKinnon a jako první v sezoně dosáhl na hranici 40 gólů. Brankář Mackenzie Blackwood pochytal všech 28 střel a připsal si třetí čisté konto v ročníku.
Výsledky NHL:
Philadelphia – Los Angeles 2:3 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 – 0:1)
Branky: 21. Zegras, 41. Konecny – 4. a 8. Kempe, 63. Byfield. Střely na branku: 21:21. Daniel Vladař odchytal za Philadephii celé utkání, inkasoval tři branky z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 85,71 procenta. Diváci: 19 771. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Kuemper (oba Los Angeles), 3. Zegras (Philadelphia).
Detroit – Colorado 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Branky: 11. a 34. MacKinnon, 7. Burns, 22. Colton, 48. Kelly. Střely na branku: 27:21. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Blackwood, 3. Burns (všichni Colorado).