Hokejisté Columbusu dál jedou na vítězné vlně, v NHL zapsali triumf v osmém z posledních devíti utkání. Na ledě Chicaga vyhráli 4:2, hattrickem a asistencí zazářil Charlie Coyle. Na straně domácích, kteří prohráli popáté za sebou, si připsal Connor Bedard gól a přihrávku.
SESTŘIHCoyle řídil hattrickem výhru Columbusu v Chicagu
Coyle otevřel skóre v přesilové hře z dorážky. Podobným způsobem vyrovnal vzápětí Bedard. Druhou trefou v zápase potrestal Coyle na začátku druhé třetiny špatnou rozehrávku Chicaga a po jeho přihrávce zvýšil ve 27. minutě Mathieu Olivier.
„Nestává se mi často, abych dal hattrick,“ řekl Coyle, který nasbíral v posledních třech zápasech devět bodů (5+4).
„Je vtipné, jak to někdy v hokeji chodí. Můžete se cítit skvěle a jednou vám vychází všechno, podruhé to nejde. Někdy je vám mizerně, ale stejně se vám povedou hezké akce. Naše lajna se proto vždy snaží hrát tak, aby dodržovala, co má. Pokud to děláme, budeme dobří,“ vysvětlil.
V polovině utkání snížil z přečíslení Frank Nazar. Poslední slovo měl ale Coyle, který zkompletoval svůj druhý hattrick v soutěži při hře domácích bez gólmana.
Columbus zvítězil v osmém z posledních devíti utkání a ve Východní konferenci je desátý. Na poslední postupové místo do play-off ztrácí šest bodů. Obrat nastal se změnou na trenérské lavičce, Rick Bowness převzal týmu 12. ledna.
„Udělali jsme hodně dobrých věcí,“ řekl Bowness k zápasu v Chicagu. „Nelíbil se se mi ale první gól, který jsme inkasovali v závěru úvodní třetiny. Vstřelili jsme důležitou první branku, a pak jsme soupeři darovali vyrovnání. Ale ve druhé třetině jsme zabojovali, vzali si vedení zpátky a ve třetí třetině jsme toho soupeři moc nedovolili. Odehráli jsme solidní zápas,“ dodal.
Chicago se nachází v Západní konferenci na dvanácté příčce s osmibodovou ztrátou na osmý Anaheim. „Podíváme se všichni na to, co se povedlo, co se nepovedlo, a vyvodíme si z toho závěry, abychom se zlepšovali a byli úspěšní. To je nejdůležitější věc,“ konstatoval po prohře trenér Chicaga Jeff Blashill.